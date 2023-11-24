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Рекордный урожай картофеля собрали в России

Источник:
«Российская газета»
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Рекордные 8,2 миллиона тонн картофеля накопано в России, что на 1,1 миллиона тонн больше, чем в прошлом году, исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников.

Такой рекорд был достигнут в первую очередь за счет повышения урожайности: хорошие погодные условия плюс использование качественных семян, внедрение современных технологий позволили увеличить урожайность на 2 тонны с гектара в сравнении с прошлым годом, рассказал Красильников «Российской газете».

Средняя урожайность составила 28-30 тонн с гектара. А в отдельных регионах, особенно там, где использовалась мелиорация, были получены «фантастические результаты», — 100 тонн с гектара и выше. Это Брянск, Тула и ряд других регионов, отметил эксперт.

Правда, по словам эксперта, такие рекорды «не вдохновляют» аграриев, поскольку из-за такого огромного количества картофеля отпускные цены находятся на уровне себестоимости, а то и ниже — сейчас картофель от производителя стоит 6-9 рубля за килограмм в зависимости от региона и качества.

В России съедается около 8 миллионов тонн картофеля в год (по 55 кг на человека). При этом больше 60% от всего российского картофеля собирается в личных подсобных хозяйствах. В прошлом году общий валовый сбор составил 18 миллиона тонн, из которых на товарный сектор пришлось только 7,2 миллиона тонн.

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