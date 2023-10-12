Слушать аудиокниги: как получить бесплатную подписку «Литрес»

Аудиокниги завоевали популярность у пользователей своим удобством. Художественные и образовательные произведения можно слушать в пробке, на пробежке, во время уборки. Как получить бесплатную подписку на аудиокниги на полмесяца и слушать произведения всей семьей?

Самыми популярными аудиокнигами 2022 года в России стали: «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя» Ольги Примаченко, «Дюна» Фрэнка Герберта, «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, «1984» Джорджа Оруэлла и «Думай медленно... решай быстро» Даниэля Канемана.

Бесплатно и для всей семьи

Искать нужную книгу в интернете и скачивать бесплатно проблематично — часто оказывается, что книга не целиком или в каком-то неудобном формате. Отдельно оплачивать каждое произведение невыгодно — книга стоит не меньше 100-200 рублей. Проще получить подписку на месяц за 149-549 рублей.

Ростелеком предлагает аукционную подписку на сервис электронных книг «Литрес» — читать бесплатно 14 дней. Для этого надо оформить любую подписку с ежемесячной оплатой и пользоваться первые две недели бесплатно. После этого подписка автоматически продлится в платный режим. Но можно отключить подписку в любой момент в личном кабинете абонента Ростелекома, если подписка не понравилась.

Существует несколько видов подписки. «Аудио» — 175 тысяч аудиокниг разной тематики, в том числе и детские книги. Такая подписка пригодится для фанатов прослушивания книг.

«Базовая» предлагает доступ к 210 тысячам популярных произведений и классической литературы. «Жанровая» — 85 тысяч электронных книг и 15 тысяч аудиокниг разных жанров: фантастика, любовные романы, детективы и другие. Для книголюбов есть «Все включено»: 300 тысяч электронных книг и 200 тысяч аудиокниг.

Одной подпиской может пользоваться семья до пяти человек или друзья, или даже живущие в одной комнате в общежитии студенты. Получается выгодно и удобно. А еще каждый месяц можно выбрать себе книгу в разделе «Мои акции» на «Литрес» в подарок.

Как подключить

Подключить подписку «Литрес» от Ростелекома можно за три простых шага. Сначала нужно перейти в личный кабинет абонента Ростелекома. В меню личного кабинета выбрать раздел «Домашний интернет», затем «Доступные опции». На экране появится перечень опций, в том числе «Книги Литрес». Здесь нужно подать заявку на подключении услуги.

Затем в разделе «Мои опции» появится ссылка для перехода на «Литрес» и логин пользователя.

Нужно перейти на сайт «Литрес», ввести логин, пароль. После авторизации можно будет выбирать книги бесплатно во время промо-периода.