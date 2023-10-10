Новосибирцы создадут программу для распознавания покупателей

Студенты Новосибирского государственного технического университета получили 1 миллион рублей на конкурсе «Студенческий стартап» за разработку программного обеспечения для распознавания покупателей, сообщает пресс-служба вуза.
Проект представляет собой программное обеспечение, которое
классифицирует людей по внешним признакам и с помощью системы рекомендаций
предлагает товар для конкретного человека. В основе технологии лежат
натренированные модели для распознавания пола и возраста.
«Мы решаем проблему недостаточного учета индивидуальных особенностей клиентов. Разработка предназначена для сферы ритейла, крупного и среднего бизнеса в сфере продаж, торговых центров, крупных продуктовых магазинов, обувных магазинов, магазинов спорттоваров и других», — сказал один из студентов Ярослав Собещиков.
По его словам, внедрение онлайн-технологий поможет продавцам увеличить объем продаж с помощью технологии индивидуальной таргетированной рекламы.
Полученный грант позволит довести проект до стадии MVP (минимально жизнеспособная версия продукта), приобрести вычислительные ресурсы и оборудование.