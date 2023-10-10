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Новосибирцы создадут программу для распознавания покупателей

Источник:
Sibnet.ru
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Чайники
Фото: © Sibnet.ru

Студенты Новосибирского государственного технического университета получили 1 миллион рублей на конкурсе «Студенческий стартап» за разработку программного обеспечения для распознавания покупателей, сообщает пресс-служба вуза.

Проект представляет собой программное обеспечение, которое классифицирует людей по внешним признакам и с помощью системы рекомендаций предлагает товар для конкретного человека. В основе технологии лежат натренированные модели для распознавания пола и возраста.

«Мы решаем проблему недостаточного учета индивидуальных особенностей клиентов. Разработка предназначена для сферы ритейла, крупного и среднего бизнеса в сфере продаж, торговых центров, крупных продуктовых магазинов, обувных магазинов, магазинов спорттоваров и других», — сказал один из студентов Ярослав Собещиков.

По его словам, внедрение онлайн-технологий поможет продавцам увеличить объем продаж с помощью технологии индивидуальной таргетированной рекламы.

Полученный грант позволит довести проект до стадии MVP (минимально жизнеспособная версия продукта), приобрести вычислительные ресурсы и оборудование.

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Топ комментариев

kygear

Если это существа типа Чубайса то оставьте себе.

Peperz

Этих врасплох не застанешь,бегут впереди паровоза)

ben2005

Клоуном был - клоуном и остался.

scorpion2777

Его в ЦАХАЛ не возьмут, у него пожилая родственница на содержании.