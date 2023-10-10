Телеканал для животных появился в Wink

Вещание телеканала «Лапки Live», который могут смотреть домашние питомцы, началось в видеосервисе Wink.

«Лапки Live» — это первый в России развлекательный канал для домашних животных и всех, кто их любит. Круглосуточно в эфире — увлекательные программы, созданные при участии зоопсихологов, а значит, оставлять питомцев перед телевизором совершенно безопасно.

Телеканал показывает и людям, и домашним любимцам, как устроен мир, учит правильно реагировать на других животных и не бояться резких звуков. На самые распространенные вопросы хозяев отвечают ветеринары, кинологи и другие специалисты.

«Лапки Live» доступен в пакетах «Трансформер», «Максимум», «Премиум», а также в архивных пакетах «Стартовый», «Оптимальный», «Продвинутый», «Максимальный» на кнопке 430.