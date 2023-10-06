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Забайкальский губернатор отбил кошку у стаи собак

Источник:
Sibnet.ru
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Александр Осипов
Фото: © пресс-служба президента РФ

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов накинулся на стаю собак в центре Читы, чтобы спасти кошку, которую пытались загрызть, сообщила пресс-секретарь главы региона Ирина Парфенова.

«Это произошло сегодня возле здания образовательного центра "Эврика" после мероприятия ко Дню учителя. Губернатор сказал, что кота сильно покусали», — сказала ТАСС Парфенова.

Издание «Чита.Ру» со ссылкой на очевидцев сообщило, что Осипов вышел из образовательного центр и направлялся к машине. В этот момент три агрессивные собаки напали на кошку. Губернатор вместе с помощником отогнал псов, ударив одного из них. Все животные были с бирками на ушах.

Рассказать о подробностях произошедшего Осипов отказался, предложив обратиться к руководителю Госветслужбы Забайкалья Андрею Лиму.

Проблема контроля за бездомными животными была поднята в Забайкалье в конце января 2022 года, когда при нападении стаи собак в селе Домна Читинского района погибла семилетняя девочка.

В конце августа в Забайкалье изменили правила обращения с бездомными собаками. Теперь все особи после отлова будут пожизненно содержаться в приютах. Ранее неагрессивных псов после лечения, стерилизации и установки бирок отпускали в среду обитания. Из-за этого число животных на улицах практически не сокращалось.

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Жизнь #Звери #Забайкалье
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