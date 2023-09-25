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Tesla показала на видео человекоподобного робота Optimus

Источник:
Sibnet.ru
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Компания миллиардера Илона Маска Tesla опубликовала в своем официальном аккаунте X видео с демонстрацией новых возможностей человекоподобного робота Optimus.

Разработчики продемонстрировали, что Optimus получил улучшенную систему машинного зрения, которая позволяет ему сортировать объекты по цветам и форме. Отмечается, что встроенный в андроид искусственный интеллект работает автономно, без облачных вычислений

В конце видео робот становится на одну ногу и складывает руки перед грудью, изображая позу из йоги. «Присоединяйтесь, чтобы помочь Optimus развиваться (и улучшить его навыки в йоге)», — говорится в сообщении.

Робот Optimus был представлен летом 2021 года. В долгосрочной перспективе компания Tesla намерена превратить андроидов в персональных ассистентов, доступных для покупки обычными гражданами.

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