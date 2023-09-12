Путин повторил мысль о пересаживании чиновников на отечественные авто

Отечественные автомобили могут выглядеть скромнее иномарок, но российские чиновники точно должны ездить на них, заявил президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме.

«Нужно выстроить определенную цепочку, кому, чего положено, и ездить на отечественных автомобилях», — сказал Путин.

По его словам, отечественные машины могут выглядеть поскромнее иномарок, но чиновникам надо их использовать.

«Вы знаете, тогда (в 1990-е годы) машин-то не было, а сейчас есть. Они, может быть, поскромнее выглядят, чем Mercedes или Audi, которые в 1990-е годы начали закупать в огромных количествах, но ничего», — отметил глава государства.

По словам Путина, России нужно брать пример с Индии. «Премьер-министр Моди абсолютно правильно делает, что продвигает идею "Делай в Индии"», — добавил он.

Путин призвал чиновников пересесть на отечественные автомобили в начале августа на встрече с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности. Он поручил правительству принять соответствующие меры.