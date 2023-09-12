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Путин повторил мысль о пересаживании чиновников на отечественные авто

Источник:
Sibnet.ru
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Отечественные автомобили могут выглядеть скромнее иномарок, но российские чиновники точно должны ездить на них, заявил президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме.

«Нужно выстроить определенную цепочку, кому, чего положено, и ездить на отечественных автомобилях», — сказал Путин.

По его словам, отечественные машины могут выглядеть поскромнее иномарок, но чиновникам надо их использовать.

«Вы знаете, тогда (в 1990-е годы) машин-то не было, а сейчас есть. Они, может быть, поскромнее выглядят, чем Mercedes или Audi, которые в 1990-е годы начали закупать в огромных количествах, но ничего», — отметил глава государства.

По словам Путина, России нужно брать пример с Индии. «Премьер-министр Моди абсолютно правильно делает, что продвигает идею "Делай в Индии"», — добавил он.

Путин призвал чиновников пересесть на отечественные автомобили в начале августа на встрече с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности. Он поручил правительству принять соответствующие меры.

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Политика #Россия #Автопром
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