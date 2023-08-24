Пригожин погиб в авиакатастрофе: что известно

Частный самолет Embraer EMB-135BJ Legacy 600 разбился в Тверской области вечером 23 августа возле населенного пункта Куженкино. На его борту находился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и его соратники. Все они погибли. Собрали главное.

Что произошло

Катастрофа произошла примерно через 20 минут после вылета бизнес-джета из аэропорта Шереметьев в Москве — по данным сервиса Flightradar24 полет борта внезапно прервался. Embraer направлялся в Санкт-Петербург.

Росавиация уточнила, что полет Embraer EMB-135BJ Legacy 600 осуществлялся на основании официального разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке.

Крушение борта попало на видео. Очевидцы сняли, как самолет теряет высоту и беспорядочно падает вниз — практически отвесно. Также они утверждают, что перед падением самолета они слышали два громких хлопка. На видео можно увидеть два «облачка», похожие на разрывы.

На публикуемых в соцсетях кадрах заметно, что перед падением самолет горел в воздухе, от него отделялись части фюзеляжа и крыльев. Некоторые элементы Embraer были найдены на земле в нескольких километрах от места катастрофы.

Что известно о самолете

Разбившийся Embraer EMB-135BJ Legacy 600 с бортовым номером RA-02795 — самолет бизнес-класса повышенной комфортабельности производства бразильской авиастроительной компанией Embraer. Согласно порталу Flightradar24, возраст самолета — 16 лет.

маршрут и место крушения Embraer Legacy Фото: © Flightradar24

По данным портала planespotters.net, компания Wagner Group приобрела Embraer в сентябре 2020 года. Росавиация утверждает, что разбившийся Embraer принадлежал компании «МНТ Аэро», специализирующейся на бизнес-перевозках.

Кто был вместе с Пригожиным

На борту разбившегося Embraer находились три пилота и семь членов экипажа. «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах уточнил, что спасатели в ходе поисковой операции обнаружили останки всех десяти человек, находившихся в самолет. Полный список пассажиров опубликовала Росавиация.

Кроме Евгений Пригожина, на борту были командир ЧВК Дмитрий Уткин, в честь которого группа получила название «Вагнер», а также Николай Матусеев, Валерий Чекалов, Александр Тотмин, Евгений Макарян и Сергей Пропустин. Погибли и члены экипажа: командир Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов и бортпроводница Кристина Распопова.

Тела некоторых погибших получили сильные повреждения, для установления личностей найденные останки решено отправить на генетическую экспертизу. В настоящее время решается, куда повезут погибших — в Тверь или Москву.

Первые реакции

Главное следственное управление СК России по факту катастрофы возбудило уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Специальная комиссия Росавиации также начала расследование.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял на личный контроль расследование крушения самолета. На месте продолжают работать представители правоохранительных органов и сотрудники МЧС.

место крушения самолета Евгения Пригожина Фото: © СК РФ

Следствие рассматривает все версии крушения самолета: ошибку пилотирования, технические неполадки, внешнее воздействие, пишет РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

О катастрофе оперативно доложили президенту США Джо Байдену. Представитель Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон отметил, что гибель Евгения Пригожина «ни для кого это не должно стать сюрпризом».

Почему крушение взбудоражило мир

Крушение самолета Евгения Пригожина произошло спустя ровно два месяца после вооруженного мятежа «Вагнер» — 23 июня вооруженные отряды ЧВК начали так называемый «марш справедливости» на Москву после обвинений Минобороны в обстреле бойцов компании.

Бойцы ЧВК за сутки прошли Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области, при этом Пригожин требовал личных переговоров с Шойгу и Герасимова. Президент Владимир Путин назвал подобные действия предательством.

После переговоров, посредником в которых стал президент Белоруссии Александр Лукашенко, Пригожин развернул отряды «Вагнер» и направил бойцов в места постоянной дислокации. После провала мятежа часть наемников выехала в Белоруссию.

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что возбужденное против Пригожина уголовное дело прекратят. Основатель «Вагнера» за два месяца между мятежом и смертью успел побывать в Белоруссии, Африке и даже посетить Кремль.