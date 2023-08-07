Эрдоган предложит Путину посредничество по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе предстоящего визита российского лидера Владимира Путина в Анкару предложит ему возобновить мирные переговоры по Украине.

«Господин президент (Эрдоган) предложит свое посредничество в урегулировании конфликта, вновь повторит тезис о том, что в войне не будет победителей, а в мирном процессе — проигравших», — заявил РИА Новости источник в канцелярии турецкого президента.

По его словам, Турция выступает за прекращение огня и начало переговоров. Эрдоган — «единственный мировой лидер», пользующийся «искренним доверием» Владимира Путина и Владимира Зеленского, сказал источник, отметив, президент Турции поддерживает с ними контакт и «делает все, чтобы в регионе воцарился мир».

Россия и Турция условились в ближайшее время точно определиться по месту и срокам встречи. В повестке переговоров — двусторонние отношения, Украина и зерновая сделка.