Российские войска нанесли авиационные, ракетные и артиллерийские удары по местам сосредоточения живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«Поражены места сосредоточения живой силы и техники подразделений 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Урожайное, Шевченко, Угледар, Водяное и Старомайорское Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области», — сказал ТАСС Чехов.

По его словам, в результате нанесенных российскими войсками ударов противник потерял до 140 военнослужащих и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы противник потерял шесть минометных расчетов, добавил он.

«На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии сорваны две попытки ротации подразделений ВСУ в районе Угледара и севернее Новодонецкого. Огнем артиллерии уничтожена разведгруппа ВСУ в районе севернее Приютного», — уточнил Чехов.