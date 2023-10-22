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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские силы нанесли удары по ВСУ на южнодонецком направлении

Источник:
ТАСС
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Вооруженные силы России
Фото: Ministry of Defence of the Russian Federation / CC BY 4.0

Российские войска нанесли авиационные, ракетные и артиллерийские удары по местам сосредоточения живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«Поражены места сосредоточения живой силы и техники подразделений 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Урожайное, Шевченко, Угледар, Водяное и Старомайорское Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области», — сказал ТАСС Чехов.

По его словам, в результате нанесенных российскими войсками ударов противник потерял до 140 военнослужащих и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы противник потерял шесть минометных расчетов, добавил он.

«На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии сорваны две попытки ротации подразделений ВСУ в районе Угледара и севернее Новодонецкого. Огнем артиллерии уничтожена разведгруппа ВСУ в районе севернее Приютного», — уточнил Чехов.

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