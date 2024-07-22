ПВО над Россией за ночь уничтожила 75 украинских беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь
перехватили и уничтожили 75 дронов над регионами России, говорится в сообщении
Минобороны РФ.
При попытке киевского режима совершить террористическую
атаку с применением беспилотников дежурными средствами ПВО перехвачены и
уничтожены 47 БПЛА над Ростовской, сказано в сообщении.
По одному беспилотнику уничтожены над Белгородской, Воронежской,
Смоленской областями. 8 над Краснодарским краем, а также 17 БПЛА над
акваториями Черного и Азовского морей, уничтожили в российском военном ведомстве.