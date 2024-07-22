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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ПВО над Россией за ночь уничтожила 75 украинских беспилотников

Источник:
Sibnet.ru
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 75 дронов над регионами России, говорится в сообщении Минобороны РФ.

При попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотников дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 47 БПЛА над Ростовской, сказано в сообщении.

По одному беспилотнику уничтожены над Белгородской, Воронежской, Смоленской областями. 8 над Краснодарским краем, а также 17 БПЛА над акваториями Черного и Азовского морей, уничтожили в российском военном ведомстве.

 

 
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Оборона #Украина
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GammiPluh

Отходят к границам 91 года... 1891 года

pepelmetal

Мдааа, ну если ты её не знаешь, тогда как ты вообще можешь что-то про конфликт с окраиной против России...

pepelmetal

"ненавидеть каждого по национальному признаку это фашизм называется" Чем и занималась пораскинувшая мозгами...

Modz

Даже после нескольких выстрелов в голову, это чудо не сразу померло.