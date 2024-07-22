ПВО над Россией за ночь уничтожила 75 украинских беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 75 дронов над регионами России, говорится в сообщении Минобороны РФ.

При попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотников дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 47 БПЛА над Ростовской, сказано в сообщении.

По одному беспилотнику уничтожены над Белгородской, Воронежской, Смоленской областями. 8 над Краснодарским краем, а также 17 БПЛА над акваториями Черного и Азовского морей, уничтожили в российском военном ведомстве.