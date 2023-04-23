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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Захарова высмеяла призыв Киева к Западу дать в 10 раз больше оружия

Источник:
Sibnet.ru
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала призыв замглавы украинского Министерства иностранных дел Андрея Мельника поставить Киеву в 10 раз больше оружия.

Мельник ранее призвал страны Запада выделить 1% ВВП на отправку оружия для Киева. Он заявил, что Украине требуется в 10 раз больше поддержки, чем ей предоставляют.

«В связи с чем призвал партнеров страны пересечь все красные линии... и снять исподнее», — написала Захарова в своем телеграм-канале.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, «в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров». Москва предупредила, что Запад «играет с огнем», поставляя оружие на Украину.

Тема: Военная операция на Украине
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