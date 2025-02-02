Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают «кризис дезертирства» и вследствии этого катастрофический недостаток живой силы, пишет британская газета The Guardian со ссылкой на источники в украинской армии.

«Давайте будем честны. Проблема велика. Это естественно в ситуации, когда вы три года живете в условиях полномасштабной войны. Люди измотаны. Они хотят видеть свои семьи», — заявила изданию уполномоченный Верховной рады Украины по защите прав военнослужащих Ольга Решетилова.

Точное число дезертировавших украинских солдат представляет военную тайну, но официальные лица анонимно признают, что таких много, пишет The Guardian. По словам источников, военные устали «месяцами служить без должного отдыха».

Особенно остра эта проблема для новых бригад, набранных из насильственно мобилизованных. Из-за критического недостатка живой силы они плохо себя показали на линии фронта, отмечает издание.