НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

The Guardian рассказала о массовом бегстве из украинской армии

Источник:
The Guardian
770 14

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают «кризис дезертирства» и вследствии этого катастрофический недостаток живой силы, пишет британская газета The Guardian со ссылкой на источники в украинской армии.

«Давайте будем честны. Проблема велика. Это естественно в ситуации, когда вы три года живете в условиях полномасштабной войны. Люди измотаны. Они хотят видеть свои семьи», — заявила изданию уполномоченный Верховной рады Украины по защите прав военнослужащих Ольга Решетилова.

Точное число дезертировавших украинских солдат представляет военную тайну, но официальные лица анонимно признают, что таких много, пишет The Guardian. По словам источников, военные устали «месяцами служить без должного отдыха».

Особенно остра эта проблема для новых бригад, набранных из насильственно мобилизованных. Из-за критического недостатка живой силы они плохо себя показали на линии фронта, отмечает издание.

Тема: Военная операция на Украине
Зеленский назвал украинскую армию «подарком» для НАТО
Спецпосланник США потребовал проведение выборов на Украине
МО РФ назвало удар по интернату в Судже преступлением Киева
Российская армия освободила Крымское
смотреть все
Оборона #Украина
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин посчитал Зеленского нелегитимным для переговоров
Трамп пригрозил разорить БРИКС
Рост потерь ВСУ обогнал темпы мобилизации
Госсекретарь США заявил, что Украина отброшена на 100 лет назад
Обсуждение (14)
Картина дня
Встреча Путина и Трампа укрепит статус России как сверхдержавы
The Guardian рассказала о массовом бегстве из украинской армии
Россия развернула «убийцу пятого поколения»
Наука выяснила, как мужчины и женщины изменились за 100 лет
О самом главном
Пять приемов расположить к себе людей
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Еда и терпение: как отучить кота от ночного «тыгыдыка»
Ритуал: как быстро уложить ребенка спать
Чем выгорание отличается от депрессии
Все статьи
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

Uynachalnica

Охотно верю! А еще в инфляцию в 9% и среднюю зарплату в 84 000. Да, и то что Москвич с Волгой - это чисто...

VALGOR

Ни одного подтверждения нахождения там северокорейских солдат до сих пор не было, зато статей уже кучу...

pepelmetal

Нелох совсем с катушек слетел

Alex B 69

Нам предложено верить в эту цифирь...? 😀