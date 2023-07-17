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Теракт на Крымском мосту
Актуальная тема
Теракт на Крымском мосту
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

СК опубликовал видео разрушений на Крымском мосту

Источник:
Sibnet.ru
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Следственный комитет опубликовал видео разрушения Крымского моста после подрыва надводными беспилотниками.

По данным следствия, в ночь на 17 июля была повреждена одна из секций Крымского моста. Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что атаку на Крымский мост совершили с помощью двух украинских надводных беспилотников.

После атаки на Крымский мост возбуждено уголовное дело по статье о теракте (205 УК РФ). Уголовная статья предусматривает наказание от 12 лет лишения свободы за действия, совершенные группой лиц.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о чрезвычайном происшествии на Крымском мосту, произошедшем в понедельник рано утром в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. 

Движение по мосту приостановлено. По данным ряда телеграм-каналов, очевидцы слушали звук взрыва со стороны моста. Супружеская пара погибли в машине на мосту, их дочь в больнице.

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