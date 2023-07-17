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Теракт на Крымском мосту
Актуальная тема
Теракт на Крымском мосту
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Украинский генерал анонсировал теракт на Крымском мосту

Источник:
Sibnet.ru
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Главком сухопутными силами украинской армии Александр Сырский предварительно намекнул россиянам о террористической атаке на Крымский мост.

В воскресенье, 16 июля поздно вечером Сырский в своем телеграм-канале опубликовал пост. В нем он пожелал украинцам доброй ночи, а россиянам — приготовится к «колыбельной».

Киев традиционно отрицает свою причастность к террористическим актам на Украине. Так и на этот раз украинское командование назвало атаку на Крымский мост — «российской провокацией». Но при этом представители Украины активно намекают, что именно их силовики совершили теракт.


Ночью 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». Погибли два человека.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) России сообщил, что атаку на Крымский мост совершили с помощью двух украинских надводных беспилотников.

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