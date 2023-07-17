Главком сухопутными силами украинской армии Александр Сырский предварительно намекнул россиянам о террористической атаке на Крымский мост.

В воскресенье, 16 июля поздно вечером Сырский в своем телеграм-канале опубликовал пост. В нем он пожелал украинцам доброй ночи, а россиянам — приготовится к «колыбельной».

Киев традиционно отрицает свою причастность к террористическим актам на Украине. Так и на этот раз украинское командование назвало атаку на Крымский мост — «российской провокацией». Но при этом представители Украины активно намекают, что именно их силовики совершили теракт.

Ночью 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». Погибли два человека.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) России сообщил, что атаку на Крымский мост совершили с помощью двух украинских надводных беспилотников.