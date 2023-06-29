Премьера фэнтезийного сериала «Библиотекарь» по мотивам одноименного романа Михаила Елизарова состоялась в видеосервисах Wink и more.tv. Зрителям уже доступна первая серия, всего их будет восемь.

Главную роль в проекте исполнил Никита Ефремов («Нулевой пациент», «Тетрис»), режиссером стал Игорь Твердохлебов («Триггер», «Мажор»). Вместе с Ефремовым в сериале снялись Евгения Дмитриева, Марина Ворожищева, Михаил Тройник, Андрей Мерзликин, Михаил Трухин, Сергей Епишев, Елена Морозова, Мариам Псутури, Игорь Золотовицкий и Александра Урсуляк.

По сюжету актер-неудачник Алексей Вязинцев (Никита Ефремов) узнает об убийстве своего отца при загадочных обстоятельствах. Главный герой едет в родной город отца, чтобы продать его квартиру, после чего втягивается в череду опасных событий.

Местные жители верят, что книги давно забытого советского писателя Громова обладают магическими свойствами. Каждая из этих книг дает конкретный эффект: Ярости, Терпения, Власти, Радости, Силы или Памяти.

Тайный мир читателей книг Громова поделен на Библиотеки, которые охотятся за книгами по всей стране. Главному герою предстоит стать частью одной из Библиотек, раскрыть секреты собственной семьи и отправиться на поиски самой редкой из магических книг — книги Смысла.