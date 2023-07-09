Важны микроны: как монтируют системы видеонаблюдения

Выездной инженер просит не дышать и начинает сварку оптоволокна — это самый ответственный и напряженный момент трехчасовой работы. Здесь важны микроны, испортить результат может даже пылинка. Корреспонденты Sibnet.ru понаблюдали, как частный дом «вооружают» системами видеонаблюдения и быстрым интернетом.

Установка камер уличного видеонаблюдения в загородном доме — современный тренд. Умные устройства отпугивают злоумышленников, а также фиксируют действия нарушителей, если они смогли пробрались на территорию. Кроме этого, при помощи камер удобно удаленно контролировать состояние насаждений, отслеживать гостей, строителей, животных.

Просто купить камеру для организации эффективного видеонаблюдения недостаточно — требуется скоростной интернет и облачное хранилище для хранения видео. Попутно нужен софт для смартфона, которые позволит управлять камерой и присматривать за участком из любой точки мира. Оптимальное решение — готовая «коробочная» система от крупного провайдера.

Видеонаблюдение начинается с интернета

Наша цель — коттеджный поселок в пригороде Новосибирска. Указанного адреса в навигаторе нет, дом построили недавно, поэтому требуется помощь местных жителей, иначе рискуем окончательно заплутать. Проезжая по улице, видим прислоненную к столбу высоченную стремянку и человека в фирменной одежде Ростелекома наверху — мы на месте.

Подключение коттеджа требует ловкости и координации

Посреди участка возвышается двухэтажный коттедж с недостроенным гаражом.

Нас встречают утомленные дневной жарой собаки и радушный хозяин коттеджа Александр: «Заказали интернет, IPTV-телевидение и видеонаблюдение — полный комплект. Площадь дома у нас примерно 140 квадратных метров, поэтому заранее сделали разводку по всем комнатам витой парой».

Хозяин коттеджа Александр с интересом наблюдает за подключением

Выездной инженер Сергей Алеферук уточняет, что коттедж подключают к интернету и видеонаблюдению по технологии GPON, а точнее по ее подвиду — xPON.

Оптоволоконный канал выдает «городскую» скорость 100 Мбит/с, что позволяет одновременно смотреть цифровое телевидение в разрешении 4К и непрерывно отправлять в облако видео с камер видеонаблюдения.

Как работает технология xPON

Частный дом подключается к оптической сети через дроп-муфту — именно для этого инженеру потребовалось забираться на столб. Внутри устройства распределительная сеть разветвляется до конечного пользователя с помощью пассивных делителей оптической мощности (сплиттеров).

Каждая дроп-муфта обслуживает максимум восемь домовладений.

Дроп-муфта на столбе для подключения частных домовладений

«По частному сектору мы прокладываем только оптоволокно, линия воздушная и тянется по опорам электросети. Конкретную возможность для подключения проще всего уточнить у оператора по телефону — он также согласует список необходимого оборудования», — поясняет Алеферук.

Сама технология xPON представляет собой оптоволоконную сеть, разделенную на три диапазона: для приема, для передачи и для цифрового телевидения. Для получения всех услуг абоненту достаточно единственного кабеля. Основное различие между xPON и GPON — пропускная способность. У GPON она составляет до 2,4 Гбит/с, у xPON — 10 Гбит/с.

Оптоволокно требует бережного обращения при прокладке



Оптический кабель — стеклянная нить чуть толще человеческого волоса в защитной оплетке. Фотоны перемещаются по прозрачной сердцевине на огромные расстояния без всякого усиления сигнала, перенося информацию практически со скоростью света.

Для «витой пары» максимальная длина гигабитного подключения составляет 100 метров, для оптики — 20 километров.

Преимущества оптического кабеля перед проводом из меди:

Более высокая скорость передачи данных, последний рекорд составляет 1,7 Пбит/с

Помехозащищенность, оптике не грозят наводки от грозы

Долговечность, линия способна проработать порядка 25 лет

Стойкость, оптические кабели работают в диапазоне от -100 до +500 градусов Цельсия

Меньший вес, оптика тоньше и легче «витой пары», ее диаметр всего 3 миллиметра

От дроп-муфты оптоволоконный кабель тянется до оптической розетки в доме абонента. В розетку с помощью специального патч-корда подключается пользовательский терминал. Он имеет уникальный идентификатор, что позволяет головной станции отправлять данные только на нужные устройства.

Оптика для высоких скоростей

Инженер аккуратно разматывает внушительную бухту оптоволокна и уточняет у клиента, по какому маршруту пробрасывать кабель. «Первый этап работ — ввод оптического кабеля в помещение. Работать нужно аккуратно, так как оптика не любит острых углов и перегибов. Иначе увеличивается затухание на линии, может пропадать сигнал», — говорит инженер.

Как только кабель протянут, наступает самый ответственный момент — сварка волокна, для этого требуется специальный аппарат, стоимость которого доходит до 10 тысяч долларов. Мастер аккуратно надрезает изоляционный слой и медленно стягивает его с прозрачной нити, словно перчатку. Затем с волокна специальной салфеткой удаляется лаковое покрытие.

Место повреждения работающего оптоволоконного кабеля обычно легко обнаружить — на нем будет виден яркий огонек. Если пользователь повредит его, самостоятельно срастить не получится — придется вызывать специалиста.

После протирки дотрагиваться до волокна руками нельзя. Даже попавшая на него пылинка может повлиять на качество сварки. Перед процедурой соединения двух волокон нужно сделать идеально ровный срез, для этого используется специальный скалыватель. Оптоволокно закладывается в аппарат, после чего начинается калибровка и выравнивание.

Сам сварочный процесс длится пару секунд в автоматическом режиме. Сварка производится дважды — для подсоединения кабеля к оптической розетке в доме пользователя и для подключения в дроп-муфту.

Если все прошло успешно, можно активировать оптический терминал. Инженер первым делом специальным прибором измеряет оптическую мощность.

«Если прибор показывает -20 Дб, это хороший показатель. Больше -27 Дб указывает на затухания сигнала, такое возможно из-за сильных загибов оптического кабеля. У нас сейчас -16 Дб, это просто отлично», — радуется инженер.

Как коттедж «вооружают» видеонаблюдением

В доме заработал интернет и цифровое телевидение — теперь очередь за камерой уличного видеонаблюдения. Она подключается к оптическому терминалу «витой парой». Отдельное питание камере не требуется — она работает от LAN-кабеля, в который нужное напряжение подается с помощью PoE-инжектора.

PoE-инжектор для питания видеокамеры

Стандартная высота размещения видеокамеры обычно порядка трех метров — в этом случае зона контроля максимальна, при этом на видео при стандартном разрешении 1920x1080 можно будет различать лица людей и номера автомобилей.

В нашем случае устройство устанавливается под крышу гаража — чтобы отслеживать территорию перед входом.

Видеокамера удобно настраивается благодаря шаровому механизму



«Максимальная длина подключения видеокамеры через «витую пару» — 100 метров, дальше сигнал теряется. На практике этого расстояния хватает. Очень редко требуется что-то дополнительно для больших участков — можно организовать подключение с использованием Mesh Wi-Fi, когда в систему добавляют несколько маршрутизаторов», — говорит Алеферук.

Чтобы камера работала без кабеля, нужно выбрать устройство с Wi-Fi, тогда ее можно подключить к роутеру «по воздуху». Требования к ширине канала минимальны, для передачи видеопотока нужно соединение со скоростью всего 512 Кбит/сек. Устройство работает через сервис Ростелекома, при этом интернет может быть от любого провайдера.

Камера видеонаблюдения контролирует входную зону



Перед подключением камеры на смартфон клиента устанавливается приложение «Умный дом» Ростелекома. Чтобы «подружить» устройство с роутером, инженер вводит его серийный номер — через несколько секунд видеокамера появляется в личном кабинете пользователя. Хозяин дома с любопытством рассматривает картинку и расплывается в улыбке: «Отличная работа».