НАВЕРХ
#Интернет #Wink #Мобильная связь #Лицей

Как получить облачное видеонаблюдение в подарок

Источник:
Sibnet.ru
233 0
Камера наблюдения
Фото: © Sibnet.ru

Если приобретать камеру наблюдения у Ростелекома, подписку на сервис облачного видеонаблюдения будет бесплатным как минимум полгода.

Подписка «Полная запись 7 дней хранения» включает непрерывную запись видео с камеры наблюдения в HD-качестве в течение недели. И доступы к архиву и трансляциям через мобильное приложение или личный кабинет на сайте.

Полугодовую подписку в подарок получают абоненты других провайдеров (не Ростелекома), если приобретают одну из камер на полную стоимость. 

Абоненты интернета, ТВ или телефонии от Ростелекома, решившие установить виденаблюдение, могут купить камеру в рассрочку — 390 рублей на 24 месяца. В этом случае подарочная подписка будет действовать два года.

По окончании акционной подписки абонентская плата за сервис составит 390 рублей в месяц. Тарифный план можно будет изменить в личном кабинете.

У Ростелекома есть несколько тарифов: они отличаются качеством записи — HD или FUll HD+, а также тем, какие данные передаются в облако — это или непрерывный видеопоток, или только случаи обнаружения изменений в кадре (движение, звук, перекрытие обзора и другие).

Еще по теме
Как выгодно объединить интернет и видеонаблюдение от Ростелекома
Чем отличаются цилиндрические и купольные камеры
Важны микроны: как монтируют системы видеонаблюдения
Суперприз: уличная купольная камера HiWatch DS-I122
смотреть все
Новости #Камеры #Гаджеты #Умный дом
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Подключение интернета и видеонаблюдения Ростелеком в коттедже
ТЕМА ДНЯ
Как провести интернет за город и на дачу
Как провести интернет на дачу и в загородный дом? Какая скорость будет? Что помешает сигналу и как это исправить?
Подключение интернета и видеонаблюдения Ростелеком в коттедже
#Камеры
Важны микроны: как монтируют системы видеонаблюдения
Просто купить камеру для организации эффективного видеонаблюдения недостаточно. Как частный дом «вооружают» системами видеонаблюдения и быстрым интернетом?
 Уличная купольная HD камера DS-I122
#Камеры
Суперприз: уличная купольная камера HiWatch DS-I122
Компактная видеокамера наружного наблюдения HiWatch DS-I122 выделяется защищенным купольным корпусом, который способен выдержать сильный удар с энергией до 20 джоулей
 info.sibnet.ru
#Оборудование
Полезный «бочонок»: зачем нужен ферритовый фильтр
Довольно часто на проводах бытовой электроники и соединительных кабелях можно заметить странный «бочонок»
Все статьи
Обсуждение (0)
Актуальные
обзоры
9 июля
Чем отличаются цилиндрические и купольные камеры
9 июля
Важны микроны: как монтируют системы видеонаблюдения
9 июля
Полезный «бочонок»: зачем нужен ферритовый фильтр
5 июля
Суперприз: уличная купольная камера HiWatch DS-I122
 Смотреть все