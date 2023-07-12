Как получить облачное видеонаблюдение в подарок

Если приобретать камеру наблюдения у Ростелекома, подписку на сервис облачного видеонаблюдения будет бесплатным как минимум полгода.

Подписка «Полная запись 7 дней хранения» включает непрерывную запись видео с камеры наблюдения в HD-качестве в течение недели. И доступы к архиву и трансляциям через мобильное приложение или личный кабинет на сайте.

Полугодовую подписку в подарок получают абоненты других провайдеров (не Ростелекома), если приобретают одну из камер на полную стоимость.

Абоненты интернета, ТВ или телефонии от Ростелекома, решившие установить виденаблюдение, могут купить камеру в рассрочку — 390 рублей на 24 месяца. В этом случае подарочная подписка будет действовать два года.

По окончании акционной подписки абонентская плата за сервис составит 390 рублей в месяц. Тарифный план можно будет изменить в личном кабинете.

У Ростелекома есть несколько тарифов: они отличаются качеством записи — HD или FUll HD+, а также тем, какие данные передаются в облако — это или непрерывный видеопоток, или только случаи обнаружения изменений в кадре (движение, звук, перекрытие обзора и другие).