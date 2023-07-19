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Один день из жизни умной камеры наблюдения

Источник:
Sibnet.ru
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Умная камера наблюдения
Фото: © Sibnet.ru
Видеокамера — невольный свидетель всего, что творится в доме. Обычных дел хозяев, проделок детей и «преступлений» питомцев — и смешного, и нелепого, и запретного.  

О чем может думать камера, наблюдая за всем этим? Представим внутренний монолог умной видеокамеры, установленной в самой обычной российской квартире...

На связи

Все ушли из квартиры. А меня оставили за главную. Я все вижу, хотя у меня только один глаз. Хотя это и не совсем глаз, если придираться к терминам.

Я не моргаю, не роняю слезы. Идеальный наблюдатель с точной памятью. Давайте знакомиться – я умная камера! Или как меня называют хозяева — циклоп.

Стоп, стоп, я знаю, о чем вы подумали. Я не подглядываю и не передаю данные о хозяевах в спецслужбы.

Все потому что между мной и хозяином прочная связь. Мы общаемся через мобильное приложение «Умный дом». Чтобы помогать хозяину я беру взаймы у контроллера умного дома немного интеллекта, у облачного сервиса — памяти, а оптика — это уже мое. 

Я сценарист, я режиссер

Хозяева держат меня не за красивый глаз, а за таланты. Я — настоящий режиссер короткометражек. Не верите?

Все как в Голливуде: работаю по сценариям. Вот сейчас отыгрываю один из них. 

Видеокамера Ростелекома
Фото: © Sibnet.ru

Лохматый пес Макс влезает на кровать, а ему это запрещено. Мой датчик реагирует на пересечение животным опасной черты, и я отправляю хозяину в мобильное приложение сигнал и, конечно, записываю похождения этого вредины.

Хозяин это видит и через динамик кричит на Макса: «Плохой пес! Слезай с кровати». Собака спрыгивает на пол и как-то недобро смотрит на меня. Об этом думать некогда, потому что у меня новая кинематографическая задача – я монтирую клип про похождения Макса.

Конечно, я бы в кадре смотрелась лучше, но владельцы почему-то сильно уверены в киногеничности этого безродного пса. Но мне не сложно, я создаю клип и сохраняю в облачное хранилище, и вся семья сможет посмотреть этот шедевр.

Элементарно, Ватсон!

И тут же подоспела новая роль. Я должна распутать дело чрезвычайной важности. Хозяину срочно надо найти второй носок!

Дедуктивный метод хорош, но тут мы с напарником, то есть пользователем, просто заходим в облачное хранилище и находим запись вечера вторника, когда несчастный пропал.

Дело раскрыто! На видеозаписи видно, что носок утащил Макс и спрятал под кровать. Ну и шкодник!

Пес словно услышал и резко прыгнул на меня. Пять секунд — полет нормальный. Так, я немного упала со стола. Ничего не ушибла, синяков не будет. Посылаю данные о происшествии владельцу и видео нападения тоже. Все-таки друг человека — не собака, а видеокамера!

Пришел мой двуногий спаситель — младший хозяин из школы. Поднял, поставил, а я и не прекращала снимать.

Стою красивая на столе и наблюдаю. И тут владелец как закричит через мой динамик: «Паша, хватит играть в приставку, делай уроки!». Это хозяин в приложении увидел, чем его сынок делает после школы.

Где мой «Оскар»?

Дисциплины в этом доме маловато. Только я работаю, не покладая… рук у меня нет, так что — не закрывая глаз.

Даже ночью я приглядываю за домашними. Вот хозяйка в полночь бежит мимо меня в сторону кухни, я фиксирую это событие, и завтра предоставлю доказательство нарушения ее диеты.

Сложно бывает, жители дома ко мне так привыкли, что совсем не стесняются, ходят иногда и не совсем одетыми, а мне приходится смотреть. Зато они знают, что я никогда не подведу, никому не передам кадры, и в мой цифровой мозг не проникнет ни один хакер. Все надежно защищено.

Впереди еще много прекрасных клипов и кадров. И я уже начала готовить речь на премию «Оскар». Осталось только найти актера на главную роль, не нашего же пса снимать…

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GammiPluh

Вынести им в ответ порт в Одессе и забыть про эту зерновую сделку

physx

Никогда такого не было и вот опять, чтоб они делали без России?)

Twilight88

Курс же не влияет ни на что у нас в стране, хоть 1000 за доллар🤣

c2h5oh76

попробую разжевать тебе, вопрос, который выше задавалты же старый, умудренный( в чем, я лично сомневаюсь)...