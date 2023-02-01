Один день из жизни Умного дома

Система умного дома — это невидимые дворецкий, служанки и охранники. Умный дом без устали помогает во всем, предугадывая расписание, маршруты передвижения и даже желания хозяина.

Но о чем бы он рассуждал и какие эмоции испытывал, если бы мог думать и чувствовать? Представим внутренний монолог обычного умного дома, установленного в обычной российской квартире...

Утро

Еще не наступило утро, человек упоенно храпит. Но я — Умный дом, конечно, не сплю. Пока время ожидания — в фоновом режиме фиксирую показания датчиков и мечтаю. О чем? О многом! Например, чтобы изобрели датчик храпа и устройство для его подавления. Нет-нет, я не ворчливый, просто умный и ценю гармонию звуков, а это вредит характеру.

Солнце уже поднялось и мне пора открывать шторы. Комната наполняется светом. Но владелец не просыпается. Опять! Хочу закричать, что он опоздает на работу, но у меня нет голоса.

Ничего, зато красивый голос есть у моей подружки — голосового помощника Маруси, живущей в умной колонке (в спальне хозяин решил поселить малютку «мини» синего цвета). Она тоже не спала и в назначенную минуту заголосила: «Семь часов ноль минут. Пора вставать!» И врубила задорную песню.

Человек подскочил и побежал в ванную умываться. Пока он бежал, хотя, честно говоря, ему далеко до спринтера Усэйна Болта, я включил лампочки по всему маршруту.

Потом запустил работу умных розеток: в одну включен чайник, в другую сэндвичница, так что, когда он прибежит завтракать — вода уже вскипит, а хлеб зарумянится. «Приятного аппетита, друг!», — подумал я и промолчал. А Маруся включила сводку новостей на радио — чтобы хозяин был в курсе всего важного.

Я взбодрился, а вот человек, судя по лицу и пошатываниям при пробежках по коридорам, еще спит. Видимо, так и не проснувшись, удалился на работу. Ну а чем еще объяснить невыключенный утюг после глажения рубашки?

Хорошо, что через пять минут он про это вспомнил. И хорошо, что не пришлось возвращаться — через приложение выключил умную розетку и включенный в нее утюг угомонился.

Один дома

Со мной человек совсем разбаловался! Про утюг я уже рассказал, но он теперь и свет не выключает. Но ничего, это с удовольствием делаю я.

А еще на моей ответственности забота о питомцах. Не знаю, о чем думал хозяин, когда завел кота и рыбок. Видимо, хотел меня развлечь, и у него получилось.

Большой аквариум с неонами и гуппи — сложная система. Там есть подсветка, компрессор, нагреватель. Каждый прибор включен в умную розетку, поэтому по сценарию я включаю их и запускаю работу аквариума. Благодаря мне рыбки еще плавают и, кажется, чувствуют себя неплохо.

За ними из-за угла следит кот Василий. А за ним пристально слежу я — через видеокамеру. И один раз уже поймал Василия на месте преступления, когда он вылавливал из аквариума гуппешку.

Спасти несчастную удалось только благодаря уведомлениям видеокамеры, которые я без задержек отправляю на смартфон. Человек через камеру тут же накричал на кота, да так так, что Василий теперь вблизи аквариума проходит тихонечко, с поджатыми ушами, на полусогнутых лапах.

О, пришла женщина из клининга. Открыл ей дверь. За ней тоже будет следить мой умный глаз видеокамеры. Была тут одна, которая три раза тряпкой махнула и запросила полную цену. Но мы с хозяином ее приструнили, показав записи с видеокамеры. Но сегодняшняя очень даже ничего — и симпатичная, и с Василием приветлива, и убирает хорошо.

Вечер

За окном начинает темнеть, я готовлюсь к приходу любимого хозяина. Включаю розетки, а через них чайник, увлажнитель, настраиваю теплый пол, чтобы в квартире было комфортно. Закрываю шторы в кухне, гостиной и жду его приближения к двери, чтобы зажечь лампочки.

Вернулся, гулена! Человек моет руки и сразу на кухню — наливает чай, греет ужин. Ужинает, поглядывая в планшет. Ох уж эти гаджеты! Ну ладно, я пока подготовлю гостиную — включу приглушенный свет и телевизор. Добро пожаловать в кинотеатр!

Вот, он пришел, расположился на диване. Тут и Маруся напомнила о себе — начала вместо пульта ловко разбираться с приложениtм Wink, выбирая фильм. В гостиной у нас взрослая умная колонка, полноразмерная. Кстати, умные сервисы Ростелекома интегрируются и умной колонкой Яндекс (с Алисой), например, Алиса может включить на телевизоре видео с камер наблюдения.

Человек увлечен фильмом, но тут сигнал с датчика протечки – в ванной неудачно повернут и не закрыт кран, и вода уже на полу. Оповещаю в приложении, человек в панике бежит решать проблему.

Да, бывает, я завидую хозяину. Мне бы руки и ноги, я бы сам закрыл кран, и еще многие вещи сделал бы вместо него. Но такими устройствами меня еще не снабдили и... пока пусть подвигается сам.

Авария устранена, человек досмотрел фильм. Задвигаю шторы, настраиваю приглушенный свет в спальне. Хозяин ложится в кровать, Маруся из колонки мини читает аудиокнигу в течение часа, но человек закрывает глаза уже через 20 минут.

Маруся по расписанию умолкает. Слышно, как Василий веселится на кухне —гоняет свои чашки. Пожалуй, покажу хозяину утром забавное видео этого развлечения...

Уже глубокая ночь, я не сплю. Не из-за Василия. И не из-за храпа хозяина. Просто я никогда не сплю — даже если кому-то кажется, что ночью ничего не происходит, на всякий случай я фиксирую все — как менялась температура, влажность, непрерывно опрашиваю датчики открытия и движения — как говорится, безопасность превыше всего.