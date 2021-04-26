Маруся поможет: что умеет умная колонка «Капсула»

После того, как компания Mail.ru Group представила «Капсулу» с голосовым помощником «Маруся», стало ясно, что не за горами еще одна альтернатива «Яндекс Станции» с ее полноценной поддержкой русского языка. Чем выделяется умная колонка «Капсула» и способна ли она стать полноценным помощником для пользователя?

«Капсула» появилась в 2020 году на фоне непрерывного роста мирового рынка умных колонок. По оценкам IHS Markit, уже в конце 2023 года подобные устройства будут иметь две трети домохозяйств. В мире лидируют устройства от Apple, Amazon и Google, тогда как в России этот рынок захватили «Яндекс Станция» и «Капсула», последняя из которых сопрягается с устройствами и сервисами от Ростелеком.

Как подключить умную колонку «Капсула»

Подключение достаточно простое и занимает от силы пару минут. Для начала требуется скачать приложение «Маруся» на смартфон в Google Play или App Store и авторизоваться в программе через аккаунт «ВКонтакте» или почты Mail. Есть также вариант регистрации по номеру телефона, но в этом случае функционал умной колонки будет ограничен.

После включения «Капсула» сама расскажет, как подключить ее к телефону и сети Wi-Fi. В меню приложения требуется найти и активировать пункт «Подключить колонку», начнется быстрый поиск устройств. Пользователю предложат ввести пароль от Wi-Fi, как только соединение будет установлено, начнется обновление.

умная колонка «Капсула» Фото: © Sibnet.ru

При подключении «Капсулы» к приложению световое кольцо на дисплее колонке должно пульсировать желтым цветом. Процесс может занять от 15 секунд до нескольких минут. Кроме этого, должен быть включен звук на смартфоне. Если индикатор горит красным, пользователь что-то делает неправильно.

Как только подключение завершится, «Капсула» будет полностью готова к работе. Начать разговор с «Марусей» можно одним легким нажатием на сенсорную панель сверху. На финальном этапе голосовой ассистент проговорит голосовые команды и поможет пользователю освоиться с голосовым управлением.

Мощность: 30 Вт

Количество микрофонов: 6 штук

Частотный диапазон: 50-20000 Гц

Беспроводная связь: Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц), Bluetooth 5.0 LE, NFC

Габариты: 222 x 153 x 110 миллиметров

Вес: 1,46 кг

Цена: 8 990 рублей



Как управлять колонкой с «Марусей»

Умная колонка с «Марусей» имеет только одну физическую кнопку — отключение всех шести микрофонов. Она находится рядом с разъемом питания на задней панели. Управление функциями «Капсулы» обычно происходит либо голосом, либо с помощью сенсорной панели, которая поддерживает девять жестов пользователя.

Например, если крутить пальцем по часовой стрелке, «Маруся» увеличит громкость колонки, а обратный жест заставит гаджет умолкнуть. Кстати, если колонку погладить в области сенсорной панели, она начнет мурчать, будто кошка. Также есть жесты для начала разговора с голосовым помощником, настройки беспроводных интерфейсов, управления музыкой.

Умная колонка «Капсула» имеет три динамика: высокочастотный мощностью 5 Вт, низкочастотный 25 Вт и низкочастотный пассивный излучатель. Производитель обещает почти круговое распределение звука на 180 градусов.

Еще один способ управление «Капсулой» — настройка с помощью приложения на смартфоне. Здесь можно подключить систему умного дома. На вкладке «Все скиллы» собран список из основных команд, которые способна выполнить «Маруся». В главном меню можно управлять громкостью, звуком активации и другими функциями.

Что касается систем умного дома, то «Капсула» на сегодня поддерживает гаджеты компаний Ростелеком, Redmond и Xiaomi. После настройки пользователь сможет голосовыми командами включать и выключать светильники или розетки, настраивать обогреватели и даже запускать роботы-пылесосы.

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В чем преимущества «Капсулы»

«Капсула» — первая российская умная колонка, которая позволяет бесплатно звонить онлайн. Пользователь с помощью устройства может разговаривать через аккаунт «ВКонтакте» с друзьями в социальной сети. Для мнгих пользователей это выгодно отличает устройство от колонки «Яндекса», которая не имеет такой функции.

Также гаджет от Mail.ru весьма удобен при использовании его в качестве bluetooth-колонки. При воспроизведении музыки через беспроводное подключение пользователь не теряет возможности обратиться к голосовому помощнику, тогда как «Яндекс.Станция» при подобном режиме использования деактивирует «Алису».

умная колонка «Капсула» Фото: © Sibnet.ru

Еще одно отличие — «Капсула» поддерживает RFID-карты, благодаря чему она работает с интерфейсом NFC и запускает запрограммированные навыки в одно касание. Однако такие радиочастотные карты нужно будет покупать и настраивать отдельно.

«Капсула» воспроизводит треки из гигантской базы «ВКонтакте». Чтобы слушать музыку, потребуется подписка на медиатеку соцсети, ее стоимость составляет 149 рублей в месяц. Кроме этого, гаджет от Mail.ru «дружит» с Spotify Connect, что позволяет воспроизводить плейлисты одного из самых популярных зарубежных сервисов.

Что умеет ассистент «Маруся»?

Голосовой помощник «Маруся» вполне может конкурировать с «Алисой» — колонка расскажет пользователю погоду в конкретном городе или курс валют, прочитает справочную информацию, поиграет с ребенком в различные викторины. При этом ассистент не умеет поддерживать диалог, каждый вопрос надо начинать с обращения по имени.

Еще одна интересная возможность — иммерсивные сказки, когда родитель читает произведение ребенку, а голосовой помощник по мере повествования включает динамичную, грустную или веселую музыку, которая зависит от развития сюжета. Чтобы малыш лучше засыпал, «Маруся» может запустить так называемый «белый шум».

Если подключить «Капсулу» к Smart-TV, то с помощью голосового ассистента станет возможным переключение каналов на телевизоре, поиск конкретного фильма или сериала, управление громкостью воспроизведения.

Фото: © Sibnet.ru

Например, в сервисе Wink от Ростелекома настройка такого управления занимает несколько секунд — достаточно зайти в раздел «Настройки» приложения Wink и выбрать «Голосовое управление». После этого нажать на «сгенерировать код» и обратиться к ассистенту с просьбой «Маруся, активируй Wink», продиктовав код. Все, телевизор начнет управляться голосом.

Подведем итоги. Колонка «Капсула» от Mail.ru с голосовым помощником «Марусей» может записать в свои плюсы компактный размер, богатый набор функций, значительное количество сервисов-партнеров, качественный звук и возможность управлять системами умного дома с помощью голосовых команд. Достойный конкурент для «Яндекс.Станции» с «Алисой».