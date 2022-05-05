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Как управлять Wink с помощью Маруси?

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Голосовой помощник Маруся в умной колонке «Капсула» может управлять видеосервисом Wink от Ростелекома, например, по голосовым командам находить фильмы и переключать каналы.

Чтобы использовать колонку с Марусейдля управления Wink, сначала нужно установить приложение видеосервиса на смартфон, приставку или другое устройство. Затем подключить умную колонку .

Как активировать Марусю:

  • Включить «Капсулу» с помощью кнопки на задней панели внизу.
  • Скачать на смартфон приложение «Маруся». Оно доступно как для Anroid в Google Play, так и для iOS в App Store.
  • В приложении «Маруся» авторизоваться через аккаунт «ВКонтакте» или почты Mail. При желании можно пройти авторизацию и по номеру телефона.
  • Зайти в меню «Подключить колонку».
  • Для быстрого подключения включить на телефоне следующие параметры: Wi-Fi, Bluetooth и геолокацию.

При подключении к приложению световое кольцо на колонке должно пульсировать желтым. Индикатор сверху не должен гореть красным, а звук на телефоне должен быть включен. Начать разговор с Марусей можно одним легким касанием сенсорной панели сверху.

Как подключить Марусю к Wink:

Когда Маруся активирована, надо зайти в Wink в раздел «Мое», «Настройки» и выбрать «Голосовое управление». Нажать «Сгенерировать код» — на экране отобразиться код из шести цифр. Затем обратиться к Марусе с просьбой «Маруся, активируй Wink» и продиктовать код. Колонка сделает это за несколько секунд.

Это позволит управлять видеосервисом с помощью голоса. Можно говорить колонке: «Маруся, найди сериал "Друзья"», «Маруся, включи Матч ТВ». Голосом можно будет переключать каналы и искать фильмы и сериалы. Также умная колонка может прибавлять и убавлять звук при просмотре.

До 9 мая умную колонку можно выиграть в онлайн-игре «Три истории», запущенной на Sibnet.ru совместно с Ростелеком к празднику Победы. Также в числе призов — комплект «Умный дом», видеокамеры, умные гаджеты и промокоды.

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