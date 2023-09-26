«Больше камер»: Ростелеком дарит скидки на видеонаблюдение

Ростелеком в Сибири предлагает подключить видеонаблюдение на уникальный условиях. Две или три камеры можно взять в рассрочку со скидкой, при этом получить бесплатно сервис облачного видеонаблюдения на два года. Акция действует до весны 2024 года.

Установка видеонаблюдения — не тот случай, чтобы мелочиться. Покупка одной камеры имеет смысл лишь ради развлечения. Для перекрытия всего дома или территории участка их потребуется несколько. И лучше — разных моделей с разными возможностями.

Поэтому акция «Больше камер» станет подарком для тех, кто решил позаботиться о безопасности своих владений. И особенно актуально предложение осенью, когда владельцы дачных участков перебираются в город и загородная недвижимость остается без присмотра.

Камеры со скидкой

Для получения скидки в акции «Больше камер» нужно приобрести единовременно две или три камеры в рассрочку на два года. Если приобретается три, скидка больше.

К примеру, если приобретать в рассрочку на 24 месяца две уличные купольные HD камеры, конечная стоимость второй камеры составит 10 360 рублей. А если сразу брать три камеры, то третьей — 9 860 рублей.

На эти же два года на 24 месяца не будет оплаты за услугу «Видеонаблюдение», позволяющую удаленно управлять камерами. Это сделает установку системы видеонаблюдения еще менее накладной. По истечение двух лет услуга облачного видеонаблюдения для участников акции будет по спецтарифу — всего 390 рублей.

Чтобы заказать установку видеонаблюдение по акции «Больше камер», нужно оставить заявку на консультацию на сайте в разделе «Видеонаблюдение».

Пакетные тарифы с камерами

Есть еще один вариант подключения видеонаблюдения от Ростелекома — пакетные тарифы. Их два: «Технология контроля» и «Технология контроля. Макси». Первый включает интернет со скоростью до 200 мегабит в секунду, одну камеру в рассрочку и услугу удаленного видеонаблюдения. Обойдется он в 850 рублей в месяц.

«Технология контроля. Макси» включает интернет со скоростью до 200 мегабит в секунду, одну камеру в рассрочку, подписку видеосервиса Wink (194 ТВ-канала и 25 000 фильмов и сериалов), а также сервис видеонаблюдения. Обойдется тариф в 1040 рублей в месяц.

Есть и еще акция. У нее два варианта. Первый — при покупке камеры за полную стоимость абоненту дают бесплатную подписку на сервис видеонаблюдения сроком на 6 месяцев. Участие в ней могут принять все желающие.

Второй вариант акции при покупке камеры в рассрочку дает бесплатную подписку на сервис видеонаблюдения сроком на 24 месяца. Участие в ней могут принять только абоненты Ростелекома.

Возможности сервиса видеонаблюдения

Камеры Ростелекома устойчивы к влаге и перепадам температуры, отлично видят в темноте. Благодаря облачному видеонаблюдению на дачный участок или территорию частного дома никто не проникнет незамеченным даже ночью. Они способны не только видеть, но и слышать — тонко улавливать подозрительные звуки.

Система умного видеонаблюдения позволяет контролировать всю территорию или выделять участки: например, входная дверь в квартире или место стоянки автомобиля. При движении в выбранных зонах камера тут же подаст сигнал тревоги на смартфон.

Камеры подключены к интернету — домашние и некоторые уличные можно подключить по Wi Fi. Управляются они с помощью специального приложения на смартфоне. В нем можно задать все настройки. Туда же приходят все уведомления.

В приложение транслируется картинка с камер в реальном времени, а также есть доступ к архиву и возможность сохранять видео на устройство. Видео с камер можно вывести и на экран умного телевизора. Есть возможность поделиться трансляцией через семейный доступ.

Архив записей с камер хранится зашифрованным на защищенных серверах Ростелекома. Видео не теряется, даже если что-то случается с камерой. При этом доступ к записям есть только у владельца системы видеонаблюдения.

Срок хранения в облаке и разрешение видео зависит от тарифа. Для тех, кто подключает видеонаблюдение по акции, срок хранения записей — семь дней.