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Российским игрокам «Мира танков» снизили цены

Источник:
Sibnet.ru
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Компания «Леста» приняла беспрецедентное решение снизить цены в игровом магазине «Мира танков».

В российских рублях стоимость всех товаров упала на 29%, в белорусских рублях — на 10%. Изначально большая скидка была предоставлена в рамках мартовской акция «Снижаем все цены в рублях».

«Еще при анонсе самой первой акции с большой скидкой на товары мы рассказали, что ваша поддержка для нас гораздо важнее, чем размер прибыли», — отмечается в сообщении компании.

Издатель «Мира танков» подчеркнул, что снижение цен — возможность сказать спасибо игрокам не только на словах, но и на деле. Компания также пообещала на длительный срок отказаться от повышения цен в игровом магазине.

Снижение стоимости игровых предметов означает, что для российских и белорусских игроков подешевеет продление премиум аккаунта, покупка улучшенного «Боевого пропуска», обмен золота на кредиты, операции с экипажем.

Тариф «Игровой» от Ростелекома дает преимущества в «Мире танков»: бесконечный премиум аккаунт, эксклюзивный танк, две арендных бронемашины каждый месяц, бонусы и дополнительные призы в различных игровых событиях.

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