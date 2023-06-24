Прогрессивная и доступная: камера видеонаблюдения Uniview IPC2122SR3

Цифровая камера Uniview IPC2122SR3 — классический представитель типа Bullet с компактным цилиндрическим корпусом. Поддержка передовых технологий улучшения изображения DWDR, 3D DNR, BLC, ROI, позволяет получить качественное изображение при любых условиях освещенности.

Цифровая камера Uniview IPC2122SR3 Фото: © Sibnet.ru

Камера имеет небольшой козырек, защищающий объектив от солнечных лучей и дождя. Сам корпус окрашен в белый цвет, что дает дополнительную защиту от нагрева.

Основные характеристики

Главные фишки

1/2,7 дюйма, прогрессивная развертка, 2 мегапикселя, CMOS4 миллиметра, F1.61920x108081 градусдо 30 метровIP67

Прогрессивный кодек. IP-камера Uniview IPC2122SR3 поддерживает кодек H.265 и алгоритм U-Code. Кодек H.265 позволяет на 50% снизить видеопоток по сравнению с H.264 при сохранении высокого уровня качества. Алгоритм глубокой адаптивной компрессии U-Code позволяет снизить объем видеопотока до 95%, не теряя детализации.

Продвинутый объектив. На лицевой стороне камеры расположен объектив разрешением 2 мегапикселя, который прикрыт оптическим стеклом с высокой светопроницаемостью. Это дает возможность снимать с разрешением 1920x1080 при частоте кадров 30 в секунду.

Защита по стандарту IP67. Владелец видеокамеры может не опасаться даже ураганного дождя. Степень защиты IP67 гарантирует полную защиту от пыли, а также частичную защиту устройства при погружении в воду.

Ночная съемка. Полная темнота ей не помеха — ИК-подсветка позволяет фиксировать происходящее на расстоянии до 30 метров.

Видеоаналитика

Камера Uniview IPC2122SR3 обладает широким аналитическим функционалом, а также интеллектуальными алгоритмами работы. Так, камера оснащена датчиком движения, с помощью которого детектируются пересечение запрограммированных линий и вхождение в зону контроля.

При обнаружении постороннего камера передает команду для создания соответствующей отметки в архиве, а также отправляет владельцу уведомление. Также сообщение придет, если камере перекроют обзор или выключится питание.

Существует несколько видов уведомлений: сообщения на электронную почту, push-уведомления на смартфон и SMS. Настраиваются они в личном кабинете. Можно подключить одно, два или сразу все виды уведомлений.

Запись может быть непрерывной или «по событию» — соответствующий параметр выбирается в настройках. В любой момент записи можно просматривать в облаке и сохранять себе на устройства.

Интеграция камеры видеонаблюдения с экосистемой Ростелекома позволяет задавать определенные сценарии работы — например, можно настроить сервис так, чтобы устройство отправляло пользователю уведомления только при пересечении определенных зон контроля.

Как установить и подключить камеру

Камера Uniview IPC2122SR3 предназначена для монтажа на улице, ее рабочий температурный диапазон варьируется от -35 до +60 градусов Цельсия. Вывод кабеля осуществлен с тыльной стороны, через направляющую ножку и монтажное основание.

Основание устройства крепится на стене, потолке, под крышей здания с помощью саморезов. Трехосевой шаровый монтажный кронштейн обеспечивает универсальность и простоту настройки после установки.

Однако необходимо заранее выбрать оптимальное место для наблюдения улицы или двора — на высоте порядка трех метров, защищенное от прямых солнечных лучей, которые нежелательны для электронной «начинки» и оптики.

Чтобы подключить видеокамеру, необходимо зайти в приложение «Умный дом» Ростелекома для смартфонов iOS или Android или личный кабинет на ПК. Для активации устройства достаточно ввести его серийный номер — он находится на задней части устройства над разъемами.

К одному аккаунту «Умного дома» можно подключить неограниченное число видеокамер, однако устройство может быть одновременно привязано только к одной учетной записи.

Камера за считанные секунды самостоятельно «подружится» с приложением, после чего владелец сможет приступить к тонкой настройке и просматривать видео на своем смартфоне, компьютере или планшете.

При приобретении камеры у Ростелекома сервис облачного видеонаблюдения дается в подарок на срок от полугода. Далее можно выбрать подходящий тариф. Абоненты Ростелекома могут купить камеру в рассрочку. Но для работы камеры интернет-провайдер не имеет значения.