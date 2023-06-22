Напугать вора: уличная видеокамера Ezviz СS-C3SHW с сиреной

Ezviz СS-C3SHW — антивандальная камера наружного видеонаблюдения, оснащенная встроенной сиреной громкостью 100 децибел, функцией двухсторонней связи, а также стробоскопом для отпугивания злоумышленников.

Видеокамера Ezviz СS-C3SHW Фото: © Ezviz

Камера выделяется легким и прочным корпусом из немагнитного металлического сплава, по форме близкого к сфере. Широкоугольный объектив защищает толстое стекло, по бокам которого располагаются 26 инфракрасных светодиодов, обеспечивающих ночную съемку на дистанции до 30 метров.

Производитель заявляет защиту от внешних воздействий по стандарту IP66 — устройство не боится дождя и пыли. Крышки Ezviz СS-C3SHW имеют силиконовые прокладки, которые предохраняют электронные внутренности камеры от влаги. Работа видеокамеры гарантируется в температурном диапазоне от -30 до +60 градусов Цельсия.

Основные характеристики

Главные фишки

1/4 дюйма CMOS, прогрессивная развертка, разрешение 1 мегапиксель2,8 миллиметра1280x720103 градусовдо 15 метровIP66

Охранные функции. Ezviz СS-C3SHW может отпугнуть злоумышленника сигналом тревоги с помощью встроенной сирены мощностью 100 децибел. Кроме этого, можно настроить автоматическое включение по детектору движения стробоскопа.

Двухсторонняя аудиосвязь. Камера позволяет вести переговоры с человеком, находящимся в зоне нескольких метров от устройства. Фактически, устройство можно использовать в качестве видеотелефона. Для отправки голосового сообщения на встроенный динамик достаточно нажать соответствующую кнопку в мобильном приложении.

Мощный Wi-Fi. Видеокамера оснащается двумя поворотными Wi-Fi-антеннами, которые позволяют держать устойчивую связь с роутером на удалении до 100 метров по стандартам Wi-Fi 802.11 b/g/n.

Видеоаналитика

Камера CS-C3SHW распознает движение по всей области зрения, фиксирует пересечение заданной линии и вход в заданную область. При этом зоны контроля и линии могут задаваться пользователем самостоятельно. Также в настройках выбирается чувствительность детектора движения.

Система обнаружения движения имеет усовершенствованный алгоритм обнаружения людей на базе искусственного интеллекта. Это позволяет фиксировать похожие на людей объекты в режиме реального времени.

При обнаружении в кадре тревожного события камера может активировать сирену и мощные световые сигналы, ослепляющие злоумышленника.

По каждому событию устройство отправляет push-уведомление на смартфон владельца в соответствии с настройками.

Как установить и подключить видеокамеру

На первом этапе монтажа необходимо выбрать место установки камеры, которое обеспечит наилучший угол обзора, а также дополнительно защитит устройство от неблагоприятных погодных условий и возможных действий вандалов. Камера оснащена основанием с вращающимся на 360 градусов шарниром.

Ezviz СS-C3SHW имеет магнитное крепление — ее можно установить на любую металлическую поверхность. Кроме этого, ее можно закрепить с помощью традиционных крепежных элементов, которые поставляются вместе с камерой.

Камера имеет два сетевых адаптера и может работать как через кабельное подключение RJ-45, так и через Wi-Fi. Первичное подключение устройство простое — после установки достаточно зарегистрироваться в приложении «Умный дом» Ростелекома для смартфонов iOS или Android.

Затем следует активировать камеру по специальному QR-коду, напечатанному на кронштейне аппарата. Мобильное приложение присоединит устройство к личному кабинету пользователя, видео станет доступно для просмотра на смартфоне или планшете.

На корпусе камеры есть LED индикатор, который упрощает процесс настройки и обслуживания.

О чем говорит светодиодный индикатор:

Постоянно светится красным: идет включение камеры

Медленно мигает красным: ошибка связи по сети

Быстро мигает красным: ошибка камеры

Постоянно светится синим: видео просматривается в приложении

Медленно мигает синим: камера работает в нормальном режиме.

Видео записывается в «облако» Ростелекома вместе со звуком благодаря водонепроницаемому микрофону. События и архив видеокамеры можно посмотреть через личный кабинет и мобильное приложение с любого устройства с интернетом — компьютера, планшета или смартфона.

Запись видео может быть непрерывной, по расписанию или по событию. Его можно перематывать, просматривать по хронометражу и событиям, делать скриншоты, скачивать на локальные носители. Также доступна запись видео на карту памяти microSD емкостью до 128 ГБ.

Ролики доступны семь или 30 дней, в зависимости от тарифа.

При приобретении камеры Ростелеком дарит от полугода сервиса облачного видеонаблюдения, далее владелец может выбрать подходящий тариф сам.