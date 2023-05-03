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Киевские дроны напали на Кремль

Источник:
Sibnet.ru
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Московский Кремль
Фото: © Sibnet.ru

Беспилотники атаковали Кремль в ночь на среду, 3 мая. Москва расценила инцидент как украинскую террористическую акцию. 

«Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя», — сообщила администрация президента.

Москва назвала произошедшее террористической акцией и покушением на президента, спланированными специально накануне 9 мая, когда на параде в Москве планируется присутствие иностранных гостей.

«Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным», — говорится в заявлении Кремля.

В результате инцидента президент Владимир Путин не пострадал. График его работы не изменился. Других пострадавших и материального ущерба в результате уничтожения дронов на территории Кремля нет.

Подробности инцидента

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