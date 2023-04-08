НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Группа «Пицца» рассказала о пожелании к публике на концерте

Источник:
Sibnet.ru
240 0
Фото: Okras / CC BY-SA 4.0

Лидер группы «Пицца» Сергей Приказчиков в преддверии концерта в Новосибирске рассказал, какого отношения музыканты ждут от публики.

«Пицца» выступит в лофт-парке «Подземка» 19 апреля. Они исполнят песни из нового альбома и хиты. Это не первый концерт группы в Новосибирске. Приказчиков рассказал представителям СМИ, чего артисты ждут от зрителей.

«Присутствия достаточно. Об остальном договоримся на месте. Публика у вас хорошая, всегда тепло принимает», — сказал он.

Также лидер «Пиццы» рассказал, что во время гастролей в Новосибирск мало что успевает посмотреть, но отметил, что ему нравится набережная, Бугринский мост, памятник Высоцкому.

Группа «Пицца» была создана Сергеем Приказчиковым в 2010 году. Первой работой стал трек «Пятница». Среди хитов группы — «Душа летела над лужами», «Лифт», «Фары». 

Кроме этого «Пицца» создала саундтреки к сериалам «Молодежка», «Два отца и два сына», фильму «Бармен».

Еще по теме
Битва за МакSим развернулась между директором и пиар‑медеджером
Певица МакSим послушалась фанатов и отменила концертный тур
Киркоров узнал у Давы, где потусить в Новосибирске. ВИДЕО
Сергей Лазарев высказался о важности русской культуры в мире
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Спутники Starlink начали падать на Землю
Назван самый успешный инвестор из знаков зодиака
Французский эксперт заявил о неизбежном отказе мира от доллара
Путин отменил выплату пенсий отставным военным из СНГ
Обсуждение (0)
Самое обсуждаемое
45
Рогозин призвал военных не пить воду из колодцев в Донбассе
39
Украина проведет тотальную мобилизацию ради нового наступления
33
Советник Зеленского пообещал искоренить в Крыму «все русское»
31
Путин запретил повышать тарифы ЖКХ
28
Лавров определил цель Запада после «покорения России»