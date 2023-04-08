Группа «Пицца» рассказала о пожелании к публике на концерте

Лидер группы «Пицца» Сергей Приказчиков в преддверии концерта
в Новосибирске рассказал, какого отношения музыканты ждут от публики.
«Пицца» выступит в лофт-парке «Подземка» 19 апреля. Они исполнят песни из нового альбома и хиты. Это не первый
концерт группы в Новосибирске. Приказчиков рассказал представителям СМИ, чего
артисты ждут от зрителей.
«Присутствия достаточно. Об остальном договоримся на месте.
Публика у вас хорошая, всегда тепло принимает», — сказал он.
Также лидер «Пиццы» рассказал, что во время гастролей в Новосибирск мало что успевает посмотреть, но отметил, что ему нравится набережная, Бугринский мост, памятник Высоцкому.
Группа «Пицца» была создана Сергеем Приказчиковым в 2010 году. Первой работой стал трек «Пятница». Среди хитов группы — «Душа летела над лужами», «Лифт», «Фары».
Кроме этого «Пицца» создала саундтреки к сериалам «Молодежка», «Два отца и два сына», фильму «Бармен».