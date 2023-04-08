Группа «Пицца» рассказала о пожелании к публике на концерте

Лидер группы «Пицца» Сергей Приказчиков в преддверии концерта в Новосибирске рассказал, какого отношения музыканты ждут от публики.

«Пицца» выступит в лофт-парке «Подземка» 19 апреля. Они исполнят песни из нового альбома и хиты. Это не первый концерт группы в Новосибирске. Приказчиков рассказал представителям СМИ, чего артисты ждут от зрителей.

«Присутствия достаточно. Об остальном договоримся на месте. Публика у вас хорошая, всегда тепло принимает», — сказал он.

Также лидер «Пиццы» рассказал, что во время гастролей в Новосибирск мало что успевает посмотреть, но отметил, что ему нравится набережная, Бугринский мост, памятник Высоцкому.

Группа «Пицца» была создана Сергеем Приказчиковым в 2010 году. Первой работой стал трек «Пятница». Среди хитов группы — «Душа летела над лужами», «Лифт», «Фары».

Кроме этого «Пицца» создала саундтреки к сериалам «Молодежка», «Два отца и два сына», фильму «Бармен».