Hyundai представила робота‑заправщика для электромобилей

Hyundai выпустила ролик с демонстрацией зарядки электрокара с помощью новой роботизированной станции ACR (Automatic Charging Robot). Она способна сама определить расположение контактов, следить за окружающей обстановкой и предупредить людей при приближении.

Робот «договаривается» с авто об открытии порта зарядки, определяет расположение контактов и подключается. В процессе он следит за окружающей обстановкой и при приближении людей, просит их случайно не наступить на провод.

ACR ориентируется с помощью трехмерной камеры и целостно воспринимает окружающую обстановку. Он способен работать в любых погодных условиях и играючи обращается с тяжелым зарядным кабелем.

Инженеры Hyundai уже построили рабочий прототип зарядной станции с ACR. В будущем они планируют совместить робота с автономными средствами парковки — это позволит заряжать электрокары во время стоянки.