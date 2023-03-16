Самый кассовый фильм «Чебурашка» вышел в Wink

Цифровой релиз фильма «Чебурашка», собравшего рекордную сумму в российском прокате, состоялся в Wink в четверг, 16 марта.

Широкий показ «Чебурашки» в кинотеатрах начался 1 января. За время проката фильм собрал рекордные для российского кино количество зрителей (более 20 миллионов) и кассу — более 6,6 миллиарда.

Сюжет современной киноверсии «Чебурашки» рассказывает о дружбе непоседливого ушастого персонажа из далекой апельсиновой страны с одиноким садовником Геной.

В фильме много новых персонажей, которым предстоит пройти забавные, а порой и опасные испытания, чтобы обрести самую главную награду — настоящую дружбу.

Фильм «Чебурашка» можно посмотреть бесплатно в Wink. Сейчас в видеосервисе действует пробная подписка на два месяца, за которую не нужно платить.