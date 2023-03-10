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Microsoft Word получил возможность вставки текста без форматирования

Источник:
Sibnet.ru
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Microsoft Word на MacBook
Фото: © Romain V / Unsplash License

Microsoft добавила в редактор Word возможность вставки текста без форматирования с помощью горячих клавиш. Это позволяет быстро копировать материалы в документ и не редактировать его оформление.

«Представьте, как было бы здорово, когда вы вставляете скопированный текст в документ, и он выглядит хорошо. Не нужно вручную удалять исходное форматирование», написал в официальном блоге Microsoft менеджер продукта Али Форелли.

Чтобы воспользоваться опцией, нужно скопировать текст любым привычным способом и вставить в Word сочетанием клавиш Crtl + Shift + V. Он появится в документ без стилей, с базовыми настройками шрифта, цвета и фона, что очень удобно при использовании материалов из документов и сайтов, имеющих разное оформление.

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Пользователи в комментариях порадовались новой и полезной функции, отметили, что она доступна на всех ОС, и посмеялись над тем, что опция, имеющаяся в большинстве современных редакторов и мессенджеров, появилась в Microsoft Word только на 34 году существования.

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