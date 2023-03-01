Новые функции и искусственный интеллект появятся в Windows 11

Microsoft анонсировала обновление для Windows 11. Оно добавит в ОС функцию записи экрана, вкладки в «Блокнот» и поисковую систему Bing с подключенным искусственным интеллектом.

Значок Bing появится на панели задач в области поиска. Все пользователи, получившие доступ к обновленной версии сервиса с нейросетью ChatGPT, смогут использовать его прямо в операционной системе.

Стандартный «Блокнот» получит долгожданные вкладки. Это позволит работать одновременно с несколькими документами. В Snipping Tool будет добавлен официальный инструмент для записи экрана.

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Появятся заметные изменения в интерфейсе стандартных программ, новые параметры энергоэффективности и будет улучшена работа виджетов. Первые пользователи могут получить обновление уже 1 марта, охват всех клиентов планируется в течение месяца.