Илону Маску запретили испытывать чипы Neuralink на людях

Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) запретило клинические испытания чипов Neuralink на людях, сославшись на множественные проблемы, способные причинить вред подопытным.

Илон Маск с 2019 года неоднократно анонсировал клинические испытания чипов Neuralink, однако компания впервые подала заявление только в 2022 году, и ей было отказано, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Агентство изложило десятки проблем, способных нанести вред подопытным. Беспокойство вызывает литиевая батарея, возможность миграции проводов в другие области мозга и отсутствие информации о том, можно ли удалить чип и как это сделать.

Маск и другие официальные лица Neuralink не ответили на запросы Reuters по поводу безопасности устройства. Агентство FDA отказалось комментировать Neuralink, сославшись на законы, сохраняющие коммерческую информацию втайне.

Обезьяну научили писать с помощью чипа Neuralink

Neuralink — имплантируемый в мозг чип, позволяющий передавать команды «силой мысли». Илон Маск неоднократно говорил о том, что разработка поможет парализованным ходить и сможет даже превратить людей в киборгов.