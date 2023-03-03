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Илону Маску запретили испытывать чипы Neuralink на людях

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NORAD and USNORTHCOM Public Affairs / public domain

Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) запретило клинические испытания чипов Neuralink на людях, сославшись на множественные проблемы, способные причинить вред подопытным.

Илон Маск с 2019 года неоднократно анонсировал клинические испытания чипов Neuralink, однако компания впервые подала заявление только в 2022 году, и ей было отказано, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Агентство изложило десятки проблем, способных нанести вред подопытным. Беспокойство вызывает литиевая батарея, возможность миграции проводов в другие области мозга и отсутствие информации о том, можно ли удалить чип и как это сделать.

Маск и другие официальные лица Neuralink не ответили на запросы Reuters по поводу безопасности устройства. Агентство FDA отказалось комментировать Neuralink, сославшись на законы, сохраняющие коммерческую информацию втайне.

Обезьяну научили писать с помощью чипа Neuralink

Neuralink — имплантируемый в мозг чип, позволяющий передавать команды «силой мысли». Илон Маск неоднократно говорил о том, что разработка поможет парализованным ходить и сможет даже превратить людей в киборгов.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Террористы они и есть террористы. Украина после гос. переворота в 2014 г. есть самое настоящее террористическое...

kolmak

Ну путайте, там были бои за освобождение города, лес рубят - щепки летят

Asd10

Агональные конвульсии, похоже. Цель подобных войсковых операций кто ни будь может объяснить??

GammiPluh

Если они мирняк тупо убивают, о каких требованиях ты говоришь?