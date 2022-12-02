НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Компания Маска научила обезьяну писать с помощью чипа в мозгу

Источник:
Sibnet.ru
166 0

Бизнесмен Илон Маск показал видео из лаборатории компании Neuralink, где обезьяна с помощью чипа, вживленного в мозг, «набирает» на компьютере сообщение с просьбой о перекусе.

Презентация компании прошла 30 ноября. На кадрах видно, что обезьяна взглядом, с помощью виртуальной клавиатуры на мониторе набирает сообщение, понятное для человека. Его можно распознать как: «Can i please have snacks» (могу я перекусить?), пишет CNET.

Маск назвал такую технологию «телепатической печатью». Это стало возможным после вживления в мозг чипа N1. Он преобразует нейронные импульсы в цифровой сигнал, понятный для компьютера.

Он сообщил, что ученым удалось создать технологии передачи сигнала от животного к компьютеру, теперь специалистам предстоит научить обезьяну пониманию сигналов, исходящих от компьютера.

Эксперимент по вживлению чипа в мозг животного — свиньи — компания Маска провела в 2020 году. Позже имплант протестировали на обезьяне, научившейся играть в виртуальный пинг-понг.

Главная цель разработки — помощь людям с ограниченными возможностями, чтобы они могли управлять смартфоном, компьютером или инвалидной коляской. Для этого чип интерпретирует электрические сигналы мозга и превращает их в понятные технике команды.

Еще по теме
Сыр с добавлением пантов марала разработали на Алтае
Голос летучих мышей сравнили с тувинским горловым пением
Большой адронный коллайдер остановили ради экономии энергии
Дешевое лекарство от паразитов повысило эффективность лечения рака
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Один из лидеров покинул шоу «Звезды в Африке 3»
Астролог увидел неизбежную Третью мировую войну
Ракетный удар по Украине остановил железнодорожное движение
Мороз задержится в Новосибирске
Обсуждение (0)
Картина дня
Зеленский анонсировал запрет Украинской православной церкви
Байден согласился на переговоры с Путиным по Украине
США перебросят ЗРК NASAMS с Ближнего Востока на Украину
Талибы посчитали женское образование частью чуждой культуры
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

usacomp

А путин не подскажет, кто подсадил страну на нефтедоллары?

GammiPluh

Долго запрягали, все хотели дружбы и жвачки

Nik3316

все будет намного проще и трагичней для Украины...

korvinsS

Не отмазывайся все равно тебе никто не поверит