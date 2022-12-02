Компания Маска научила обезьяну писать с помощью чипа в мозгу

Бизнесмен Илон Маск показал видео из лаборатории компании Neuralink, где обезьяна с помощью чипа, вживленного в мозг, «набирает» на компьютере сообщение с просьбой о перекусе.

Презентация компании прошла 30 ноября. На кадрах видно, что обезьяна взглядом, с помощью виртуальной клавиатуры на мониторе набирает сообщение, понятное для человека. Его можно распознать как: «Can i please have snacks» (могу я перекусить?), пишет CNET.

Маск назвал такую технологию «телепатической печатью». Это стало возможным после вживления в мозг чипа N1. Он преобразует нейронные импульсы в цифровой сигнал, понятный для компьютера.

Он сообщил, что ученым удалось создать технологии передачи сигнала от животного к компьютеру, теперь специалистам предстоит научить обезьяну пониманию сигналов, исходящих от компьютера.

Эксперимент по вживлению чипа в мозг животного — свиньи — компания Маска провела в 2020 году. Позже имплант протестировали на обезьяне, научившейся играть в виртуальный пинг-понг.

Главная цель разработки — помощь людям с ограниченными возможностями, чтобы они могли управлять смартфоном, компьютером или инвалидной коляской. Для этого чип интерпретирует электрические сигналы мозга и превращает их в понятные технике команды.