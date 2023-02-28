Классическая версия игры Aion станет доступна в России

Классическая версия MMORPG Aion станет доступна российским игрокам — они смогут перенестись назад в прошлое и посетить фэнтезийный мир в начале своего пути.

Разработчики запустят российский сервер Aion Classic во втором квартале 2023 года — точная дата будет объявлена позднее. Известно только, что сервер Aion Classic будет соответствовать версии 1.9.

Подать заявку на участие в тестировании можно на официальном сайте игры. Для этого необходимо войти в личный аккаунт «Фогейма», а затем нажать кнопку «Подать заявку» на странице анонса.

Тариф «Игровой» от Ростелекома дает преимущества в онлайн-игре Aion — пользователи получают сундук с особым ездовым предметом, дополнительные монеты, волшебные камни и свитки, а также амулет удачи.