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Классическая версия игры Aion станет доступна в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: foxcapture / Public Domain Dedication (CC0)

Классическая версия MMORPG Aion станет доступна российским игрокам — они смогут перенестись назад в прошлое и посетить фэнтезийный мир в начале своего пути.

Разработчики запустят российский сервер Aion Classic во втором квартале 2023 года — точная дата будет объявлена позднее. Известно только, что сервер Aion Classic будет соответствовать версии 1.9.

Подать заявку на участие в тестировании можно на официальном сайте игры. Для этого необходимо войти в личный аккаунт «Фогейма», а затем нажать кнопку «Подать заявку» на странице анонса.

Тариф «Игровой» от Ростелекома дает преимущества в онлайн-игре Aion — пользователи получают сундук с особым ездовым предметом, дополнительные монеты, волшебные камни и свитки, а также амулет удачи.

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