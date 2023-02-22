НАВЕРХ
#Интернет #Wink #Мобильная связь #Лицей

«Мир танков» раздаст награды в честь 23 февраля

Источник:
Sibnet.ru
386 0
Игра World of Tanks
Фото: © tanki.su

Игроков «Мира танков» ждут ценные награды за выполнение различных активностей в честь Дня защитника Отечества. Акция продлится до 26 февраля.

Так, одна из задач под названием «Сокрушительный урон» будет состоять из пяти частей, каждая из которых будет со своим условием. За их выполнение игрокам будут выдавать разнообразные награды, сообщает пресс-служба Lesta Games.

В частности, у «танкистов» будет возможность получить в награду новый стиль «Арсенал танкиста», тематические декали «Звезда 1918» и «Кавалерийская атака», а также день премиум-аккаунта, снаряжение, личные резервы и другое полезное игровое имущество.

Тариф «Игровой» от Ростелекома дает преимущества в «Мире танков»: бесконечный премиум аккаунт, эксклюзивный танк, две арендных бронемашины каждый месяц, бонусы и дополнительные призы в различных игровых событиях.

Еще по теме
Игрокам «Мира танков» предложили заработать скидки
Растущее облако: как получить дешевое гигантское хранилище
«Мир танков» вернет режим королевской битвы
«Сбер» выпустил умные колонки с голосовым помощником «Салют»
смотреть все
Новости #Интернет #Экшены
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Комплект PLC-адаптеров от Ростелекома
ТЕМА ДНЯ
PLC-технология: интернет по электропроводке
Технология Power Line Communication (PLC) предназначена для передачи интернета, ТВ и других сигналов по через обычные бытовые розетки
Оптоволоконное подключение интернета
#Интернет
Способы подключения интернета: три технологии Ростелеком
От технологии подключения зависят возможности и качество передачи данных, так как они определяются физическими свойствами кабеля
 info.sibnet.ru
#Умный дом
Один день из жизни Умного дома
Если залезть в мозг Умного дома и прочитать его мысли? Можно узнать, как он провел день и что делал
 info.sibnet.ru
#Wink
Триумф OTT-платформ: как телевидение стало мобильным
Технология Over the Top (OTT) позволяет просматривать видео в любом месте и в любое время. Традиционное телевещание стремительно теряет популярность, особенно, у молодого поколения
Все статьи
Обсуждение (0)
Актуальные
обзоры
18 февраля
Пять признаков человека, не отставшего от жизни
17 февраля
Как умная камера заменяет радионяню
16 февраля
Что такое мобильная связь от Ростелекома?
14 февраля
Растущее облако: как получить дешевое гигантское хранилище
 Смотреть все