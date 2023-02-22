«Мир танков» раздаст награды в честь 23 февраля

Игроков «Мира танков» ждут ценные награды за выполнение различных активностей в честь Дня защитника Отечества. Акция продлится до 26 февраля.



Так, одна из задач под названием «Сокрушительный урон» будет состоять из пяти частей, каждая из которых будет со своим условием. За их выполнение игрокам будут выдавать разнообразные награды, сообщает пресс-служба Lesta Games.

В частности, у «танкистов» будет возможность получить в награду новый стиль «Арсенал танкиста», тематические декали «Звезда 1918» и «Кавалерийская атака», а также день премиум-аккаунта, снаряжение, личные резервы и другое полезное игровое имущество.

Тариф «Игровой» от Ростелекома дает преимущества в «Мире танков»: бесконечный премиум аккаунт, эксклюзивный танк, две арендных бронемашины каждый месяц, бонусы и дополнительные призы в различных игровых событиях.