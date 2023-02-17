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Когда печь блины на Масленицу в 2023 году?

Источник:
Sibnet.ru
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Начало Масленицы 2023 году выпало на понедельник 20 февраля. Печь блины и угощать ими всех вокруг праздник предписывает всю неделю — до воскресенья 26 февраля.
Приготовление блинов
Фото: © Sibnet.ru

Почему на Масленицу пекут блины

Изначально Масленица — языческий славянский праздник, символизирующий смену зимы весной. Блины готовили на Масленицу как символ солнца. Считалось — чем больше напечь блинов, тем больше будет ясных и счастливых дней. Поэтому блины готовили всю масленичную неделю, приглашали родню на блинное застолье и сами ходили в гости на угощенье.

С XVIII века в православии Масленица осталась как Сырная седмица — неделя подготовки к Великому посту. В это время запрещается есть мясо и еще ряд продуктов. Но блины разрешены. Поэтому, и учитывая, что молоко и масло были у всех, традиция готовить блины сохранилась.

Когда Масленица в 2023 году

Дата Масленицы каждый год меняется, так как зависит от даты Пасхи, которую отмечают в первое воскресенье после весеннего полнолуния. Пасха в 2023 году выпала на 16 апреля, за 40 дней до нее будет Великий пост, а за неделю до поста идет масленичная неделя — с 20 по 26 февраля.

Каждый день масленичной недели имеет свое название. Так, первый день  Масленицы (понедельник) — это Встреча, а последний (воскресенье) — Проводы или Прощеное воскресенье.

И все семь дней принято печь блины с начинками и без, угощать ими родных и друзей.

Полезное на Масленицу:

Как выбрать сковороду для блинов

Как выбрать муку для блинов

Секреты идеального теста 

Как сделать диетические блины

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Чем фаршировать блины

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Жизнь #Религия #Праздник
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