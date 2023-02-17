Когда печь блины на Масленицу в 2023 году?

Начало Масленицы 2023 году выпало на понедельник 20 февраля. Печь блины и угощать ими всех вокруг праздник предписывает всю неделю — до воскресенья 26 февраля.
Почему на Масленицу пекут блины
Изначально Масленица — языческий славянский праздник, символизирующий смену зимы весной. Блины готовили на Масленицу как символ солнца. Считалось — чем больше напечь блинов, тем больше будет ясных и счастливых дней. Поэтому блины готовили всю масленичную неделю, приглашали родню на блинное застолье и сами ходили в гости на угощенье.
С XVIII века в православии Масленица осталась как Сырная седмица — неделя подготовки к Великому посту. В это время запрещается есть мясо и еще ряд продуктов. Но блины разрешены. Поэтому, и учитывая, что молоко и масло были у всех, традиция готовить блины сохранилась.
Когда Масленица в 2023 году
Дата Масленицы каждый год меняется, так как зависит от даты Пасхи, которую отмечают в первое воскресенье после весеннего полнолуния. Пасха в 2023 году выпала на 16 апреля, за 40 дней до нее будет Великий пост, а за неделю до поста идет масленичная неделя — с 20 по 26 февраля.
Каждый день масленичной недели имеет свое название. Так, первый день Масленицы (понедельник) — это Встреча, а последний (воскресенье) — Проводы или Прощеное воскресенье.
И все семь дней принято печь блины с начинками и без, угощать ими родных и друзей.
Полезное на Масленицу:
Как выбрать сковороду для блинов
GammiPluhНу после такой заявочки вопрос о существовании Украины как государства закрыт
А потому что нетy...Чтобы народ за вилы не схватился)
orangeravenБодливой корове бог рогов не дал...
number10Вопрос. Зачем абсолютно не адекватные высказывания, крайне не дееспособного человека сообщать широкому...