Когда печь блины на Масленицу в 2023 году?

Начало Масленицы 2023 году выпало на понедельник 20 февраля. Печь блины и угощать ими всех вокруг праздник предписывает всю неделю — до воскресенья 26 февраля.

Фото: © Sibnet.ru

Почему на Масленицу пекут блины

Изначально Масленица — языческий славянский праздник, символизирующий смену зимы весной. Блины готовили на Масленицу как символ солнца. Считалось — чем больше напечь блинов, тем больше будет ясных и счастливых дней. Поэтому блины готовили всю масленичную неделю, приглашали родню на блинное застолье и сами ходили в гости на угощенье.

С XVIII века в православии Масленица осталась как Сырная седмица — неделя подготовки к Великому посту. В это время запрещается есть мясо и еще ряд продуктов. Но блины разрешены. Поэтому, и учитывая, что молоко и масло были у всех, традиция готовить блины сохранилась.

Когда Масленица в 2023 году

Дата Масленицы каждый год меняется, так как зависит от даты Пасхи, которую отмечают в первое воскресенье после весеннего полнолуния. Пасха в 2023 году выпала на 16 апреля, за 40 дней до нее будет Великий пост, а за неделю до поста идет масленичная неделя — с 20 по 26 февраля.

Каждый день масленичной недели имеет свое название. Так, первый день Масленицы (понедельник) — это Встреча, а последний (воскресенье) — Проводы или Прощеное воскресенье.

И все семь дней принято печь блины с начинками и без, угощать ими родных и друзей.

Полезное на Масленицу:

Как выбрать сковороду для блинов

Как выбрать муку для блинов

Секреты идеального теста

Как сделать диетические блины

Как выпечь тонкие блины

Чем фаршировать блины

Блинные гадания

Как привлечь любовь на Масленицу