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Масленичные гадания: как узнать будущее по блинам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Flamenco108 / CC BY-SA 3.0
Празднование Масленицы обросло приметами и поверьями. Множество из них связаны с главным масленичным угощением — блинами. Как гадать на блинах?

Масленица в 2022 году отмечается с 28 февраля по 6 марта. Традиционно главный день празднования — воскресенье, но на Руси блины на Масленицу пекли каждый день. При этом блины — не только традиционное угощение, но и способ узнать будущее, привлечь любовь и богатство. 

Любовные блинчики

На Руси на Масленицу звали в гости родных и друзей. Когда собиралась большая компания, хозяйка дома, которая мечтала выйти замуж, предлагала гостям блинчики с разными начинками. Какую выберет потенциальный жених — таким он и будет мужем.

  • Творог — бережливый и хозяйственный, хороший отец;
  • Сметана — тихий и скромный муж;
  • Варенье — веселый муж;
  • Икра — богатый муж;
  • Масло — внимательный и заботливый.

Судьбоносные приметы и ворожба на Масленицу

Согласно народной примете, сколько блинов напечет хозяйка, столько счастливых и солнечных дней она привлечет.

Если при приготовлении блинов возникли трудности, стоит ждать сложностей и в жизни.

Особенно опасным считалось, если первый блин у молодой девушки вышел комом: по примете, она не выйдет замуж еще три года.

Если блинчик у девушки пригорел в центре, значит, супруг будет верным. Если по краям — станет засматриваться на других девушек.

Секреты блинного теста от поваров и бабушек

Чтобы привлечь в жизнь любовь, нужно говорить при приготовлении теста: «Блины пекутся, кони любви ко мне несутся». Важно, чтобы блинчики были ровными, также, согласно примете, их нужно есть со сладкими начинками, чтобы любовь была сладкой.

На Руси также гадали на блинах на пол будущего ребенка в семье: если за столом первым, кто возьмет блин, будет мужчина, тогда родится мальчик, если женщина — девочка.

Денежные блинчики

Есть ритуал на богатство, связанный с блинами. Нужно положить в тесто для блинов монету самого большого номинала, блинчики испечь и съесть горячими, а монету оставить, помыть и потратить на доброе дело — тогда год будет богатым.

Тема: Любовная магия
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Отношения #Праздник #Оракул
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