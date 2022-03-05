Блины и пьяный незнакомец: как привлечь любовь на Масленицу

Какие приметы на Масленицу укажут на счастливое знакомство и крепкий брак? Что сделать, чтобы скорее выйти замуж?
Масленицу празднуют каждый год в разные даты. В этом году Масленичная неделя выпала с 28 февраля по 6 марта. Традиционно воскресенье — главный праздничный день, в который прощаются с зимой и встречают весну, сжигая чучело.
Но на Руси с Масленицей было связано немало других обрядов и примет. Например, в эти дни девушки могли узнать, что ждет их в личной жизни. Многие приметы можно применить и сейчас.
- В дни Масленичной недели на Руси щедро угощали родных,
друзей и прохожих — причем не только блинами, но и спиртным. Встретить нетрезвого
мужчину в последний день празднования считалось очень хорошей приметой, которая
обещала девушке скорое замужество.
- Также существовала примета, что на Масленицу можно угостить
блинчиком первого встречного и спросить его имя. Как его зовут, так и будут
звать мужа.
- Гадали на замужество и по блинам: если первый блин у девушки
перевернулся легко, то в этом году она должна была выйти замуж. А вот если
получился комом, согласно поверью, хозяйке предстояло еще три года «сидеть в
девках».
- Также плохой приметой считалось, если после праздника
остались блины, которые не раздали гостям. Сколько у хозяйки таких блинов,
столько лет она еще не выйдет замуж.
- Чтобы привлечь удачу в личной жизни, согласно примете, все
действия при приготовлении блинов нужно было делать по часовой стрелке:
замешивать тесто, наливать его на сковороду. При этом можно приговаривать или
продумывать свои желания относительно нового знакомства или брака.
- Также блинчики важно было выпекать с ровными краями: такие
предрекали девушке удачу в личной жизни.
- На Руси считалось, что, чтобы «приворожить» понравившегося
молодого человека, нужно угостить его блинами с медом.
- Еще одна примета касалась родственных связей: по поверью,
если приготовление блинов начнет замужняя женщина, а продолжит после нее
незамужняя родственница, то скоро и ее ждет счастье в браке.
- Есть добрая примета и для тех, кто уже в браке: в воскресенье на завтрак, помимо блинов, супруги должны съесть по половинке одного яйца и произнести (вслух или про себя): «Как это яйцо едино, так и мы с мужем (женой) моим (моей) неразлучимы. Нам на других не смотреть, а только друг к другу любовью гореть. Что на Масленицу загадано, то так и будет».