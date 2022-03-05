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Блины и пьяный незнакомец: как привлечь любовь на Масленицу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: shixart1985 / Attribution License
Какие приметы на Масленицу укажут на счастливое знакомство и крепкий брак? Что сделать, чтобы скорее выйти замуж?

Масленицу празднуют каждый год в разные даты. В этом году Масленичная неделя выпала с 28 февраля по 6 марта. Традиционно воскресенье — главный праздничный день, в который прощаются с зимой и встречают весну, сжигая чучело.

Но на Руси с Масленицей было связано немало других обрядов и примет. Например, в эти дни девушки могли узнать, что ждет их в личной жизни. Многие приметы можно применить и сейчас.

  • В дни Масленичной недели на Руси щедро угощали родных, друзей и прохожих — причем не только блинами, но и спиртным. Встретить нетрезвого мужчину в последний день празднования считалось очень хорошей приметой, которая обещала девушке скорое замужество.

  • Также существовала примета, что на Масленицу можно угостить блинчиком первого встречного и спросить его имя. Как его зовут, так и будут звать мужа.

  • Гадали на замужество и по блинам: если первый блин у девушки перевернулся легко, то в этом году она должна была выйти замуж. А вот если получился комом, согласно поверью, хозяйке предстояло еще три года «сидеть в девках».

  • Также плохой приметой считалось, если после праздника остались блины, которые не раздали гостям. Сколько у хозяйки таких блинов, столько лет она еще не выйдет замуж.

  • Чтобы привлечь удачу в личной жизни, согласно примете, все действия при приготовлении блинов нужно было делать по часовой стрелке: замешивать тесто, наливать его на сковороду. При этом можно приговаривать или продумывать свои желания относительно нового знакомства или брака.

  • Также блинчики важно было выпекать с ровными краями: такие предрекали девушке удачу в личной жизни.

  • На Руси считалось, что, чтобы «приворожить» понравившегося молодого человека, нужно угостить его блинами с медом.

  • Еще одна примета касалась родственных связей: по поверью, если приготовление блинов начнет замужняя женщина, а продолжит после нее незамужняя родственница, то скоро и ее ждет счастье в браке.

  • Есть добрая примета и для тех, кто уже в браке: в воскресенье на завтрак, помимо блинов, супруги должны съесть по половинке одного яйца и произнести (вслух или про себя): «Как это яйцо едино, так и мы с мужем (женой) моим (моей) неразлучимы. Нам на других не смотреть, а только друг к другу любовью гореть. Что на Масленицу загадано, то так и будет».
Тема: Любовная магия
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Отношения #Праздник
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