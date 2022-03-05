Блины и пьяный незнакомец: как привлечь любовь на Масленицу

Какие приметы на Масленицу укажут на счастливое знакомство и крепкий брак? Что сделать, чтобы скорее выйти замуж?

Масленицу празднуют каждый год в разные даты. В этом году Масленичная неделя выпала с 28 февраля по 6 марта. Традиционно воскресенье — главный праздничный день, в который прощаются с зимой и встречают весну, сжигая чучело.

Но на Руси с Масленицей было связано немало других обрядов и примет. Например, в эти дни девушки могли узнать, что ждет их в личной жизни. Многие приметы можно применить и сейчас.