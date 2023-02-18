Пять признаков человека, не отставшего от жизни

Что отличает продвинутого человека от того, кто старается успевать за бешеным темпом, но на самом деле безнадежно отстал от жизни? И почему цифровая грамотность теперь просто необходима?

Казалось бы, в век цифровизации сложно оставаться технически безграмотным. Однако, как говорится, дьявол кроется в деталях. Именно они не только отличают продвинутых от большинства, но и дают необходимое время и инструменты, чтобы быстрее остальных осваивать нужные навыки и решать повседневные рабочие и личные задачи.

Облачное хранилище

Все вокруг оцифровывается, включая банковские и государственные услуги. Некоторые говорят: «Не доверяю я этому шельмовству, бумага надежнее». Другие освоили приложение «Госуслуг», пользуются мобильным банком и имеют дома компьютер, где хранят все, при необходимости перенося данные на флешках.

Первые теряют на «бумажных» способах решения вопросов уйму времени. Вторые меньше проигрывают в скорости, но рискуют потерять свое «все» в случае критической поломки компьютера.

Продвинутые пользуются облаками. Их фотографии и видео сразу со смартфона синхронизируются в надежные виртуальные хранилища, а рабочие файлы открыты для группового редактирования и доступны из любого места с любого устройства.

А самые продвинутые сравнивают облачные хранилища и выбирают наиболее «вместительные», удобные, функциональные и надежные.

Одно из таких выгодных решений — линейка тарифов «Облачный» от Ростелекома, При подключении пользователь сразу получает 1 Тб памяти, а затем в течение года ежемесячно ему добавляется еще по терабайту.

Функционал виртуального хранилища достойный: можно создать папки для совместной работы, настроить синхронизацию с компьютером и смартфоном, отслеживать историю файлов. В облаке работает функция распознавания лиц, а специальные алгоритмы помогут «прочитать» документы и скриншоты. А еще абоненты могут делать бэкапы и перемещать файлы между хранилищами в один клик.

Интерактивное телевидение

В сети можно встретить массу мемов со старыми советскими телевизорами, когда «самый младший в семье был пультом», переключавшим каналы. Это осталось в прошлом для всех — пультами к телевизорам нас всех обеспечили производители техники.

Казалось бы, был шанс сделать рывок вперед, когда аналоговое телевидение повсеместно отключили. Но отстающий от жизни зритель не стал сдаваться. Обзавелся приставкой для цифрового ТВ и снова ловит сигнал через антенну.

А продвинутые зрители знают — ТВ-каналов давно больше 20, и это вовсе не кабельный вариант. Телевидение больше не привязано к месту подключения и сетке вещания, современное интерактивное телевидение (ИТВ) позволяет смотреть телеканалы и фильмы на любом устройстве в любом месте и в любое время.

OTT-платформа: как телевидение стало мобильным

Телепередачу, которую пропустил вечером, или отложенный фильм можно посмотреть на телевизоре в гостях у друга, на планшете или смартфоне в электричке или даже на ПК в перерыве на работе. А еще ИТВ позволяет учиться по видеоурокам, слушать аудиокниги и петь караоке.

И отличное решение для продвинутых — видеосервис Wink, объединивший онлайн-кинотеатр и интерактивное телевидение.

Wink работает на любых платформах с интернетом любого провайдера. Включает сотни телеканалов, 80 тысяч фильмов и сериалов, видеоблоги, аудиокниги, уроки для школьников и многое другое. А чтобы подключиться к видеосервису, достаточно зарегистрироваться по номеру телефона и установить приложение на нужные устройства.

Тарифы-конструкторы

Обилие необходимых цифровых услуг — мобильной связи, интернета, телевидения, видеонаблюдения — требует заключения множества договоров с множеством поставщиков этих услуг. А также внимательности и финансовой дисциплины — чтобы не забывать за все платить.

Продвинутый пользователь предпочитает выбирать одного поставщика и сам конструировать и свои услуги, и счета. Есть тарифы, которые так и называются, — конструкторы цифровых услуг.

Нужно только зайти на сайт Ростелекома и, переключая флажки, настроить нужные услуги. Интернет со скоростью до 500 Мбит в секунду? Пожалуйста! Нужна мобильная связь? Выбирайте сами! Хотите подключить онлайн-кинотеатр? Без проблем. Будете брать антивирус? Просто поставьте «крыжик» в окошечко.

Калькулятор в конструкторе тарифов в режиме реального времени рассчитает, как увеличится или уменьшится стоимость тарифа.

Решение проблем удаленно

Сейчас можно заказать любое блюдо, вещь и массу услуг, не выходя из дома, — на сайте или через приложение. Можно оплатить счет, купить билет… да почти все! Хотя, пока не получается отремонтировать онлайн, скажем, протекающую трубу — сантехник нужен все-таки на месте. Но когда дело касается цифровых проблем, оффлайн выезды становятся нужны все реже.

Например, «Цифровая помощь» Ростелекома поможет пользователю удаленно. Специалисты устранят ошибки в работе устройства, установят антивирус и другое ПО, помогут удаленно убрать навязчивую рекламу, восстановить случайно удаленные файлы, освободить место на диске и ускорить работу компьютера.

Умные гаджеты

Забавно слышать от возмущенного человека фразу: «Роботы скоро все захватят!». Да и пусть! Скорее бы! Сейчас, когда время — очень драгоценный ресурс, отказываться от цифровых помощников недальновидно.

Продвинутый человек старается максимально автоматизировать пространство и на работе, и дома. Чтобы каждый помощник, работая в унисон, выполнял посильные задачи, освобождая время для владельца.

Например, готовый комплект «Умный дом» от Ростелекома. Контроллер и управляемые им устройства сделают быт максимально комфортным при минимальных временных затратах.

Владельцу понадобится только настроить нужные сценарии, например, обесточивать розетки после ухода из дома, включать кондиционер или обогреватель перед приходом. Хозяин может удаленно наблюдать за жильем и даже использовать умную камеру как продвинутую радионяню.

А если подключить умную колонку, то сможет командовать автоматизаций дома голосом, не вставая с дивана и даже не беря в руки смартфон.