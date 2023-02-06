Telegram получил многооконный режим

Новая версия десктопного клиента Telegram получила возможность открывать отдельные чаты, группы и аккаунты в разных окнах. Нововведение полезно при одновременной работе с материалами из разных источников и при необходимости частых пересылок.

Чтобы открыть чат или группу в новом окне, нужно кликнуть на него в списке правой кнопкой мыши и выбрать «Открыть в отдельном окне». Переписка откроется в независимом разделе приложения, дублирующем все возможности, кроме списка контактов. Аналогичным способом можно запустить и второй клиент для другой учетной записи.

Нововведение позволяет быстро отслеживать изменения в чатах, удобно вести переписку с разными контактами или от лица нескольких аккаунтов. На производительности системы такой режим работы практически не сказывается.

Изменения доступны в десктопной версии Telegram 4.6. Если настройка не обнаружилась, то нужно дождаться соответствующего обновления либо произвести его вручную.