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Telegram получил многооконный режим

Источник:
Sibnet.ru
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Новая версия десктопного клиента Telegram получила возможность открывать отдельные чаты, группы и аккаунты в разных окнах. Нововведение полезно при одновременной работе с материалами из разных источников и при необходимости частых пересылок.

Чтобы открыть чат или группу в новом окне, нужно кликнуть на него в списке правой кнопкой мыши и выбрать «Открыть в отдельном окне». Переписка откроется в независимом разделе приложения, дублирующем все возможности, кроме списка контактов. Аналогичным способом можно запустить и второй клиент для другой учетной записи.

Нововведение позволяет быстро отслеживать изменения в чатах, удобно вести переписку с разными контактами или от лица нескольких аккаунтов. На производительности системы такой режим работы практически не сказывается.

Изменения доступны в десктопной версии Telegram 4.6. Если настройка не обнаружилась, то нужно дождаться соответствующего обновления либо произвести его вручную.

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Топ комментариев

vn_dovgal

Уходить надо вовремя, красиво, победителем, а не вот так...

Disobedient

Цитата(Иркут 69 @ 5.2.2023, 18:39) Ты бы так за отечественные демографические проблемы переживал.А я...

Невезучий

Больной, вы забыли принять галоперидол.

Wolf Hound

Не удивительно даже,к сожалению.