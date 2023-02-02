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VK начал набор на два бесплатных IT‑курса

Источник:
Sibnet.ru
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Редактор кода Python
Фото: © AltumCode / Unsplash License

Платформа «VK Образование» открыла набор на два бесплатных онлайн-курса: по тестированию и разработке на Python. Подать заявку может любой студент или выпускник российского вуза, но нужно будет пройти небольшой вступительный экзамен.

На страницах курсов сообщается, что для VK важно качество обучения, а не количество выпускников. Поэтому после подачи заявки все кандидаты предстоит пройти небольшое тестирование на определение навыков, но платформа предоставляет все материалы для подготовки.

На курсе по тестированию преподаватели научат искать ошибки в коде. За 15 занятий можно будет получить базовые навыки в специальности. В углубленном курсе Python специалисты из VK обучат основам языка программирования и покажут как его применять на практике.

Процесс обучения потребует до 4 академических часов в неделю. Подать заявку можно на странице «VK Образование» до 20 февраля включительно.

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GammiPluh

Полоумная нацистка) а вот фигушки родная ты доживешь до этого момента

ball-n-wall

У нее, как у бешеной собаки слюни с клыков текут. Забыла видимо совсем, как тевтонский орден, как шведские...

Nik3316

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