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Метеор пролетел над Красноярском. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Метеор пролетел над Красноярским вечером во вторник, очевидцы сняли его на видео. Объект сгорел в атмосфере.

Эксперт увидел на видео метеор, но не понятно к какому конкретному метеорному потоку он относился, для этого нужно точно установить траекторию его полета.

«Это достаточно крупное тело, несколько метров в диаметре. Обычно такие тела не долетают до Земли, хотя какие-то фрагменты могут, но найти их будет сложно. В Челябинске был метеорит 17 метров, и осколки долетели, а наш, скорее всего, сгорел в атмосфере», — рассказал телеграм-каналу «Борус» директор обсерватории СибГУ Сергей Веселков.

Метеор — явление, при котором можно наблюдать сгорание в атмосфере любых инородных тел. Другими словами метеор — тело, которое сгорает в атмосфере, не долетая до поверхности планеты.

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Наука #Космос #Красноярск
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