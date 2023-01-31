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Wink лишится телеканалов «History» и «History2 HD»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Пользователи сервиса Wink c 31 января больше не смогут смотреть телеканалы «History» и «History2 HD» — их вещания на территории России прекратится.

Отключение вещания двух каналов производится в связи с прекращением срока действия договора с правообладателем, сообщает пресс-служба компании Ростелеком.

Телеканалы «History» и «History2 HD» имеют документально-развлекательную тематику. Они предлагали зрителям не только традиционные исторические и документальные фильмы, но и создавали совершенно новое прочтение истории.

Wink — видеосервис компании Ростелеком, которые объединил онлайн-кинотеатр и интерактивное телевидение. Он работает на любых платформах — телевизорах, компьютерах, смартфонах и планшетах.

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