Wink лишится телеканалов «History» и «History2 HD»

Пользователи сервиса Wink c 31 января больше не смогут смотреть телеканалы «History» и «History2 HD» — их вещания на территории России прекратится.

Отключение вещания двух каналов производится в связи с прекращением срока действия договора с правообладателем, сообщает пресс-служба компании Ростелеком.

Телеканалы «History» и «History2 HD» имеют документально-развлекательную тематику. Они предлагали зрителям не только традиционные исторические и документальные фильмы, но и создавали совершенно новое прочтение истории.

Wink — видеосервис компании Ростелеком, которые объединил онлайн-кинотеатр и интерактивное телевидение. Он работает на любых платформах — телевизорах, компьютерах, смартфонах и планшетах.