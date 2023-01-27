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Ученые создали робота из жидкого металла

Источник:
Sibnet.ru
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Ученые Университета Карнеги-Меллона создали роботов, способных переходить из жидкого состояния в твердое и обратно. Они умеют передвигаться, прыгать, лазать и даже «просачиваться» между прутьями клетки как робот T-1000 из франшизы «Терминатор».

Робот выполнен из галлия, содержащего намагниченные частицы, а управляют им с помощью контролируемого магнитного поля, сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Matter. Эта технология может найти применение в медицине, например, при извлечении инородных тел или для адресной доставки лекарств.

Робот сочетает в себе высокую механическую прочность, грузоподъемность и быструю скорость передвижения в твердой фазе. В жидкой он обладает «превосходной морфологической адаптивностью» — может удлиняться, расщепляться и объединяться с другими.

Ученые не скрывают, что вдохновлялись «жидким терминатором» Т-1000. А в демонстрационном ролике воссоздали сцену побега из тюрьмы путем «просачивания» сквозь прутья.

Будущие версии машин смогут доставлять лекарства в определенные органы или извлекать опасные предметы из тела. Способность переключаться между твердым и жидким состояниями может быть полезна при доступе к любым ограниченным или труднодоступным пространствам.

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