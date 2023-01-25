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Wink представил главные премьеры года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Фишер»

Видеосервис Wink ежемесячно пополняется новинками кино и сериалов. В 2023 году киноколлекция станет еще богаче. Видеосервис представил самые главные премьеры.

«Фишер». Сериал основан на реальных событиях. В сюжете показан путь московского серийного убийцы Сергея Головкина и ход расследования совершенных им убийств подростков. Главные роли в сериале сыграли Иван Янковский, Александра Бортич, Александр Яценко, Сергей Гилев, Анна Снаткина. Премьера «Фишера» — 8 февраля.

«Мерзлая земля». Детективный триллер Оксаны Карас о женщине, которая начинает свое расследование, чтобы доказать невиновность важного ей человека в убийстве. Главные роли исполнили Светлана Ходченкова и Юрий Чурсин.

«Погибнуть любой ценой». Комедийный сериал с Владимиром Яглычем в главной роли. Пл сюжету, оперуполномоченный подмосковного ОВД Борис Фадеев внезапно энергично берется за самые опасные дела, постоянно подвергая свою жизнь опасности. На то у бывшего алкоголика и тунеядца есть свои мотивы.

«Актрисы». История, которая разрушит зрительские представления о жизни актеров и впустит аудиторию в их реальную жизнь со своими страхами, желаниями и целями. Станет понятно, чем на самом деле живут те, кого все привыкли представлять беззаботными людьми. Главные роли у Светланы Ходченковой, Сергея Гилева, Елены Николаевой, Полины Пушкарук и Алексея Макарова.

«Макс и гусь». Спин-офф сериала «Зема 3» и полнометражного фильма «Зема. Новогодний замес». Сериал расскажет историю антагонистов Земы – будущих воротил капперского бизнеса в Пензе, друзей Макса и Гуся, которые ловко выпутываются из самых сложных ситуаций. Премьера состоится на Wink весной 2023 года.

«Операция Неман». Остросюжетная военная драма основана на романе «В августе сорок четвертого» Владимира Богомолова. Роли в проекте исполнили Александр Яценко, Алексей Кравченко, Алексей Макаров, Андрей Смоляков и Сергей Маковецкий. Премьера запланирована на весну 2023 года.

«Балет». Сериал, по сюжету которого после тридцатилетнего перерыва на сцену возвращается Рута Майерс, бывшая танцовщица, а ныне – хореограф с мировым именем. Рута надеется поставить спектакль, ни на что не отвлекаясь, но тайны прошлого сразу же дают о себе знать – и эта гастроль изменит жизни всех раз и навсегда.

«Большая битва». Документальный спортивный сериал о спорстменах ММА. Проект создан «Студией Видеопрокат» совместно с «НМГ Студией» при поддержке ИРИ.

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