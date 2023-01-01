Как проверить билет «Новогоднего миллиарда»

Главное лотерейное событие 2023 года состоится 1 января — в прямом эфире будет разыгран праздничный тираж «Русского лото» под названием «Новогодний миллиард». Как правильно проверить билеты «Новогоднего миллиарда» на потенциальный выигрыш?

В отличие от обычных тиражей «Русского лото», которые выходят на телеэкраны в записи, «Новогодний миллиард» пройдет в прямом эфире канала НТВ — 1 января в 15.30 по московскому времени. Розыгрыш также покажут на канале «Столото» в YouTube.

По каким правилам разыграют «Новогодний миллиард»

Лотерейный билет «Русского лото» содержит две игровые таблицы. В каждой из них присутствует по 15 чисел — в диапазоне от 1 до 90. Ведущий достает бочонки с номерами, участники «зачеркивают» соответствующие числа.

Сам тираж включает три этапа. На первом закрываются пять номеров в любой горизонтальной строчке. Новогодний миллиард разыграют на втором этапе — здесь закрываются 15 номеров в любой из двух таблиц, джекпот сорвет участник, у которого раньше других совпадут все 15 чисел в верхнем или нижнем поле.

На финальном этапе закрываются все 30 номеров обеих таблиц. Сначала в тираже №1473 разыграют призы по миллиону, а затем остальной призовой фонд тиража. Побеждают те участники, у которых цифры закроются раньше всех.

По предварительным данным, в 2023 году розыгрыш будет продолжаться до 87 хода. Это значит, что ведущий не достанет всего три бочонка из 90 — все остальные цифры будут обязательно «вычеркнуты».

Как проверить электронный билет

Покупка билета «Новогоднего миллиарда» — самый удобный способ поучаствовать в лотерее. Купить билет можно на официальном сайте «Столото» или в мобильном приложении.

Все приобретенные онлайн билеты хранятся в личном кабинете. Чтобы проверить результаты, достаточно будет зайти в него с компьютера или смартфона — сервис сразу покажет, выиграл билет или нет.

Как проверить бумажный билет

Офлайн продаются два вида бумажных билетов «Новогоднего миллиарда» — типографские билеты и лотерейные купоны. При оформлении лотерейного купона участник должен указать номер телефона, при покупке типографского билета это не обязательно.

Вместе с лотерейным купоном участнику обязаны выдать квитанцию, а с типографским билетом чек — они является необходимыми документами, которые подтверждают, что билет зарегистрирован и принимает участие в розыгрыше.

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Если купить бумажный билет и назвать при этом номер телефона, то затем по этому номеру можно будет зарегистрироваться на сайте «Столото» или в мобильном приложении — в личном кабинете будут отображаться все приобретенные билеты.

В том случае, если при покупке бумажного билета номер телефона не назывался, проверить его можно в разделе «Проверка билетов». На странице нужно выбрать лотерею, номер тиража и ввести номер билета.

Самый азартный вариант проверить билеты новогодней лотереи — в прямом эфире следить за бочонками, которые достает ведущий и зачеркивать соответствующие цифры на купленном лотерейном билете. Обладатель миллиарда узнает о своей победе еще до официальной публикации результатов.

Еще один альтернативный способ — просканировать QR-код на билете. В случае необходимости также можно отправить запрос на проверку билета в официальной группе «Столото» в соцсети «ВКонтакте», проверить номер на выигрыш в лотерейном киоске «Столото» или по телефону +7 900 555 0055.