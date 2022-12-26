Необычная сервировка оливье: пять способов

Новогодний стол без оливье — не праздничный. Но подавать его в обычном салатнике многим наскучило. Удивить гостей можно необычной сервировкой любимого традиционного блюда.

Привычный многим оливье с колбасой очень далек от оригинального рецепта, который придумал владелец московского ресторана «Эрмитаж» Люсьен Оливье в конце XIX века. Он добавлял в него деликатесы: мясо омара и рябчиков, отварной телячий язык, черную паюсную икру.

Всем знакомый современный салат состоит из отварных картофеля и моркови, соленого огурца, яиц, колбасы и зеленого горошка. Обычно его ставят на стол в салатнике. Но можно порадовать гостей совершенно другой подачей.

Закуска в яйце

Оливье в виде закуски обязательно удивит гостей. Тарталетки — слишком просто. Посудой для салата может стать половинка отварного яйца.

Для приготовления нужно отварить яйца и разрезать пополам, вынуть желток. Если оливье идет в закуску, ингредиенты лучше нарезать максимально мелко. Затем ложкой положить в каждую половинку яйца начинку.

Морковка для Кролика

Символом наступающего 2023 года будет Кролик. А он любит морковку. Можно замаскировать салат оливье под этот овощ.

Для этого надо выложить на тарелку оливье в форме морковки, а затем сверху украсить натертой отварной морковкой, перемешанной с майонезом. Хвост морковки проще всего сделать из укропа.

Завернутый в ветчину

Еще один вариант закуски потребует тонко нарезанной ветчины или колбасы. Удобно и быстро закуску можно сделать с готовой нарезкой.

Внутрь одного кусочка ветчины надо положить лист зеленого салата, затем сверху выложить оливье. Края колбасы соединить и проколоть шпажкой. Закуска готова.

Венок

Можно выложить оливье в виде рождественского венка. Если нет формочки для салата, то можно поставить бокал или стакан на тарелку, а вокруг выложить оливье. Затем аккуратно поправить ложкой. Все капли, если появились, стереть салфеткой.

Салат на тарелке можно украсить укропом, ягодками клюквы или брусники, чтобы венок выглядел богаче. Все зависит от фантазии кулинара.

Елочка

Елочка — важный атрибут Нового года. Из оливье, в котором есть зеленый цвет, можно выложить красивую елочку. А звезду вырезать из колбасы.