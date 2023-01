Плюс ТВ и симки: что такое «Комбо Игровой»

Тарифы линейки «Комбо Игровой» и «Комбо Игровой» от Ростелекома позволяют одновременно подключить специальный геймерский интернет, до пяти сим-карт, а также интерактивное ТВ и онлайн-кинотеатр Wink.

«Комбо» — это тарифы-конструкторы, где пользователь сам может собрать пакет услуг, и исходя из этого, стоимость тарифа.

Что входит в «Комбо Игровой» ?

Тариф «Игровой» со скоростью 500 Мбит в секунду. Его основные преимущества — мощный интернет с оптимизированным подключением к игровым серверам.

Тариф «Игровой» обеспечивает геймеру низкий пинг, а также возможность быстрой загрузки патчей и обновлений.

Абонент тарифа получает игровые преимущества в играх World of Tanks, World of Warships, Lineage 2, Blade and Soul, Point Blank, Aion, Warface, ArcheAge, CrossFire и Lost Ark.

Мобильная связь. По тарифу «Комбо Игровой 4 в 1» пользователь может подключить сим-карту с базовым пакетом на 1200 минут. А при выборе «Комбо Игровой 4 в 1+» есть возможность подключения до пяти сим-карт с пакетами минут на звонки —1200, 1700 и 2200 минут.

Обслуживание трех сим-карт уже входит в стоимость тарифа, дополнительная плата взимается только за четвертую и пятую.

Тариф гарантирует безлимитные звонки на все городские и мобильные номера Ростелекома. Звонки на остальные номера России в домашнем регионе и в поездках по стране — от 1,5 рубля за минуту.

Мобильный интернет также входит в стоимость. Объем трафика по тарифу — до 50 Гигабайт.

Wink 2 в 1: Интерактивное ТВ + онлайн-кинотеатр. Пользователь может выбрать, какой из пакетов Wink включить в тариф:

«Стартовый» предлагает 185 телеканалов и 25 тысяч фильмов и сериалов

Wink + more.tv — 185 каналов и 25 тысяч фильмов и сериалов

«Трансформер» — 263 канала и 50 тысяч фильмов и сериалов

«Премиум» гарантирует пользователю 271 канал и 80 тысяч фильмов и сериалов.

Удобство тарифов «Комбо Игровой» в том, что их можно собрать самому, определив конечную стоимость. Пользователь может подумать, сколько сим-карт ему взять, какой пакет бесплатных минут выбрать, стоит ли оставаться со «Стартовым» пакетом в Wink или, доплатив 150 рублей, получить доступ к десяткам каналов и тысячам фильмов и сериалов.