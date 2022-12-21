Подписка Wink «Трансформер»: как не платить лишнее

Видеосервис Wink предлагает уникальную гибкую подписку «Трансформер», которая тонко подстраивается под интересы конкретного зрителя.

Wink — продвинутый формат интерактивного телевидения от компании Ростелеком, совмещенный с онлайн-кинотеатром. Она работает через сайт, а также на телевизорах, компьютерах, смартфонах и планшетах. Абонентом Ростелекома при этом быть не обязательно — Wink доступен с интернетом любого провайдера.

Как работает подписка «Трансформер»

Пользователям подписки «Трансформер» предлагается самостоятельно собрать идеальный пакет телеканалов, фильмов и сериалов, чтобы платить только за то, что он реально смотрит. В стандартных пакетах неизбежно есть контент, который конкретному зрителю не нужен, но платить за него приходиться.

Менять «ингредиенты» «Трансформера» можно каждый месяц — пока не будет найден самый подходящий для смотрения «коктейль». Разберемся, как работает такая инновационная механика и почему она удобнее обычных тарифов.

Сразу после подключения пользователь получает пакеты телеканалов «Базовый» и «Онлайн-кинотеатр». В них входят 166 популярных телевизионных каналов и более 25 тысяч фильмов и сериалов.

Также в подписке 22 дополнительных пакета, сейчас все они доступны для просмотра. С 31 января 2023 пользователь сможет выбирать любые пять дополнительных пакетов, добавляя их к базовым и меняя набор каждый месяц без дополнительных расходов.

При этом клиенту даже не обязательно самому настраивать список дополнительных пакетов — они активируются автоматически в зависимости от того, что смотрит подписчик. Все дополнительные пакеты подписки «Трансформер» при желании можно смело менять на новые, бесплатно обновляя контент.

Более того, если возникло желание увеличить количество дополнительных пакетов, то шестой и последующие можно просто активировать за дополнительную плату. В итоге «Трансформер» полностью оправдывает свое название — у него очень широкие возможности персонализации.

Что доступно в подписке «Трансформер»

С учетом дополнительных пакетов пользователям предлагается 258 общедоступных и тематических телевизионных каналов, а также 50 тысяч фильмов и сериалов. При этом пакеты рассчитаны на любой вкус. Например, есть пакеты познавательные, спортивные, музыкальные, детские.

Дополнительные пакеты подписки «Трансформер»:

Сериалы more.tv — 7 тысяч фильмов и сериалов

Кинопоиск — отдельные фильмы и сериалы

Universal PictureBox — 1100 фильмов и сериалов

Детский клуб — 4 тысячи фильмов и сериалов

Viju — шесть ТВ-каналов и 1500 фильмов и сериалов

Спорт — десять ТВ-каналов

Каналы в 4К — пять ТВ-каналов

Мировое кино — 12 ТВ-каналов

Наше кино — 12 ТВ-каналов

Лучшее для детей — два ТВ-канала

Для любознательных — 11 ТВ-каналов

Мужская Коллекция — семь ТВ-каналов

Женская Коллекция — семь ТВ-каналов

Музыка — восемь ТВ-каналов

Кроха — четыре ТВ-канала

Индийское кино Zee TV — сериалы, премьеры, хиты Болливуда

Также подписчики «Трансформера» получают доступ к таким дополнительным пакетам, как English Class (один ТВ-канал и 720 обучающих уроков), Уроки для школьников (2 тысячи обучающих уроков), Коллекция «Караоке» (5500 песен караоке), Коллекция «Концерты».

Wink позволяет просматривать контент под одним аккаунтом сразу на семи разных экранах благодаря бесплатному сервису мультискрин. Таким образом, подписку «Трансформер» с помощью дополнительных пакетов можно гибко настроить в интересах каждого члена большой семьи.

Бесплатный сервис делает возможным просмотр контента сразу на нескольких экранах. Можно в любой момент продолжить просмотр на другом устройстве, а также загрузить фильм или сериал на смартфон или планшет для просмотра офлайн. Дополнительно доступны функции родительского контроля.

Видеосервис Wink доступен в браузере на официальном сайте, а также на планшетах и смартфонах в приложении для iOS и Android, на телевизорах со SmartTV или приставке Wink+. Чтобы зарегистрироваться в сервисе, достаточно иметь номер телефона.

Как сэкономить при подключении

Обычная подписка «Трансформер» первые 14 дней бесплатна. Если пользователю все понравилось, она автоматически будет продлеваться — пока он не решит отменить ее. При необходимости можно сделать это в любой момент.

Сейчас бесплатно можно подключить специальную подписку «Трансформер Акция», у которой продленный период бесплатного ознакомления — 30 дней. Далее она будет стоить 399 рублей ежемесячно.

Также до 31 декабря 2022 года возможно подключение подписки «Трансформер на 6 месяцев» — это разовая покупка на полгода без продления, при этом каждый ее месяц будет стоить всего 150 рублей.